"То, что мы будем изучать в будущем": Пентагон восхищен обороной ВСУ Северодонецка

По словам чиновника Минобороны США Дэвида Вергуна, украинские бойцы покинули город, чтобы занять более подготовленные позиции для эффективной обороны, а ВС РФ захватывают небольшие участки территории и при этом теряют много своих военных.

В Пентагоне оценили положение на фронте Вооруженных Сил Украины и ВС РФ и пришли к выводу, что украинская армия воюет эффективнее с меньшей численностью солдат и вооружения, а тем временем Россия перебрасывает свои резервы. Сейчас ВСУ оказывают упорное сопротивление россиянам в Лисичанске Луганской области и его окрестностях, а до этого успешно обороняли Северодонецк. Об этом рассказал чиновник Минобороны США Дэвид Вергун.

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"С военной точки зрения, я бы сказал, что небольшое количество украинцев, которые удерживали русских в Северодонецке так долго, как они это делали, — это действительно то, что мы все изучим в будущем", — сказал он.

Он добавил, что украинские бойцы покинули город по собственному желанию, чтобы занять более подготовленные позиции для эффективной обороны. Кроме того, россияне захватывают небольшие территории, а в результате этого теряют много своих военных. По словам представителя Пентагона хоть русские и добились некоторых успехов на Донбассе, не похоже, чтобы они окружили Лисичанск.

"Несколько сотен украинцев продолжают сдерживать российскую армию в этой части мира в довольно серьезном бою. Это говорит о стойкости украинских солдат и их руководства", — заявил Вергун.

Также в Минобороны США рассказали, что за последний месяц Россия начала задействовать свои резервы, а продвижение украинских войск с меньшими силами говорит об их мастерстве и решимости. Кроме того, в рядах российской армии все еще сохраняются проблемы с моральным духом среди солдат.

Напомним, 25 июня стало известно, что украинские военные вышли из Северодонецка. В Нацгвардии заявили, что такое решение было принято, чтобы сохранить жизни военным и эффективнее обороняться на других позициях.

27 июня британская разведка также отмечала, что Россия начала стягивать свои резервы на фронт. По информации Минобороны Британии, в ближайшее время ВС РФ будут полагаться на резервные силы.

28 июня британские разведчики сообщили, что ВСУ продолжают закрепляться на возвышенностях Лисичанска после вынужденного отступления из Северодонецка и успешно наносят удары глубоко в тыл противника. В результате чего командные центры ВС РФ несут существенные потери.