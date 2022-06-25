"Не имеет никакого смысла": в Нацгвардии объяснили, почему военные вышли из Северодонецка

По словам офицера Харитона Старского, ситуация в областном центре напоминает историю Рубежного, которое ВС РФ массированными обстрелами стерли с лица земли.

Подразделения украинской армии были вынуждены отступить из прифронтового Северодонецка для сохранения жизни бойцов и подготовки к эффективному контрнаступлению на этом участке фронта. Такую информацию в эфире телемарафона озвучил пресс-офицер Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Харитон Старский.

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По его словам, Украина ценит жизни своих военнослужащих, а ситуация в Северодонецке напоминают историю Рубежного, которое ВС РФ массированными обстрелами стерли с лица земли.

Старский подчеркнул, что удерживать населенный пункт, инфраструктура которого уничтожена на 90%, не имеет никакого смысла, поскольку существует угроза для безопасности защитников.

"Если мы отойдем на более укрепленные позиции в том же Лисичанске, который имеет и более стратегическое значение с военной точки зрения, в дальнейшем мы сможем развить и более эффективное контрнаступление, потому что россияне, которые будут удерживать Северодонецк, будут находиться в той же ситуации, в которой мы находились", — объяснил представитель Нацгвардии логику отвода подразделений ВСУ из областного центра Луганщины.

Офицер также рассказал, что спецоперация по передислокации украинской армии из Северодонецка проходила в течение нескольких дней, а информация о выводе войск была обнародована в соцсетях только 24 июня в целях безопасности.

В эфире телемарафона Харитон Старский раскрыл тактику ведения боевых действий со стороны ВС РФ. По словам офицера Нацгвардии, командование оккупационных войск на штурм позиций ВСУ бросает неподготовленных бойцов, которые были мобилизированы на территории ОРДЛО, из-за чего эти формирования несут колоссальные потери среди личного состава.

Напомним, утром 24 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил об отводе украинской армии из прифронтового Северодонецка. Руководитель администрации утверждал, что командиры подразделений уже получили приказ на передислокацию в соседний Лисичанск.

Несколькими часами позже руководитель райгосадминистрации Северодонецка Роман Власенко заявил, что подразделения украинской армии еще не осуществили выход из областного центра, поскольку спецоперация в условиях постоянных обстрелов требует много времени.