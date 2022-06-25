"Не має жодного сенсу": у Нацгвардії пояснили, чому військові вийшли з Сєвєродонецька

За словами офіцера Харитона Старського, ситуація в обласному центрі нагадує історію Рубіжного, яке ЗС РФ масованим обстрілом стерли з лиця землі.

Підрозділи української армії були змушені відступити з прифронтового Сєвєродонецька для збереження життя бійців та підготовки до ефективного контрнаступу на цій ділянці фронту. Таку інформацію в ефірі телемарафону висловив пресофіцер Бригади швидкого реагування Нацгвардії України Харитон Старський.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За його словами, Україна цінує життя своїх військовослужбовців, а ситуація у Сєвєродонецьку нагадують історію Рубіжного, яке ЗС РФ масованим обстрілом стерло з лиця землі.

Старський наголосив, що утримувати населений пункт, інфраструктуру якого знищено на 90%, не має жодного сенсу, оскільки існує загроза для безпеки захисників.

"Якщо ми відійдемо на більш укріплені позиції в тому ж Лисичанську, який має і більше стратегічне значення з воєнної точки зору, надалі ми зможемо розвинути й ефективніший контрнаступ, тому що росіяни, які утримуватимуть Сєвєродонецьк, будуть у тій самій ситуації, у якій ми знаходилися", — пояснив представник Нацгвардії логіку відведення підрозділів ЗСУ з обласного центру Луганщини.

Офіцер також розповів, що спецоперація з передислокації української армії з Сєвєродонецька проходила протягом кількох днів, а інформацію про виведення військ було оприлюднено у соцмережах лише 24 червня з метою безпеки.

В ефірі телемарафону Харитон Старський розкрив тактику ведення бойових дій з боку ЗС РФ. За словами офіцера Нацгвардії, командування окупаційних військ на штурм позицій ЗСУ кидає непідготовлених бійців, які були мобілізовані на території ОРДЛО, через що ці формування зазнають колосальних втрат серед особового складу.

Нагадаємо, вранці 24 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про відведення української армії з прифронтового Сєвєродонецька. Керівник адміністрації стверджував, що командири підрозділів уже отримали наказ на передислокацію до сусіднього Лисичанська.

Декількома годинами пізніше керівник райдержадміністрації Сєвєродонецька Роман Власенко заявив, що підрозділи української армії ще не здійснили вихід з обласного центру, оскільки спецоперація в умовах постійних обстрілів потребує багато часу.