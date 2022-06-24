Это займет определенное время: украинские военные еще не вышли из Северодонецка

По словам главы райгосадминистрации Романа Власенко, на Северодонецком направлении повсюду ведутся бои, включая близлежащие села.

Украинским военным нужно время для выхода из Северодонецка, но о выходе из Лисичанска речи не идет. Об этом сообщил глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко в комментарии "Радио Свобода".

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По его словам, российские войска атакуют ВСУ всем набором артиллерии, включая "Точку-У" и авиацией. Враг наступает по всем направлениям:

Лисичанск

дорога Бахмут-Лисичанск

Северодонецкое направление — села Синецкое, Павлоград, Сиротино, Боровское

По всем этим направлениям идут бои. Однако из Северодонецка украинские военные еще не ушли.

"Это не вопрос часа или дня. Это может занять некоторое время", — заявил Власенко.

Также он добавил, что речи об отходе из Лисичанска не идет.

Ныне в Северодонецке остается около 7-8 тысяч людей, а в Лисичанске — 10 тысяч. До российского вторжения в обоих городах проживало до 200 тысяч людей.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские военные получили приказ отходить из Северодонецка на другие укрепленные позиции. Однако в Генштабе или Минобороны это информацию не комментировали.

Также боец "Интернационального полка" опубликовали видео боев в Северодонецке.