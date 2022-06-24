Боец "Интернационального легиона" опубликовал одно из последних видео из Северодонецка

Сейчас бойцы ВСУ покидают город на более укрепленные позиции из-за того, что враг практически уничтожил Северодонецк.

Боец с позывным "Исаак" опубликовал видео боя, которое вело его подразделение в составе "Интернационального полка" в Северодонецке.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Как написал военный, его подразделения вело бой с российскими войсками дольше 6 часов, однако за день они достигли существенных успехов.

На опубликованных кадрах видно как военные находясь в помещении ведут стрельбу в направлении врага из стрелкового оружия. Затем один из бойцов заходит внутрь ангара, а его побратимы прикрывают его огнем на подавление. Заканчивается видео тем, что бойцы выходит из комнаты, откуда вели огонь.

Отметим, что по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ВСУ получили команду оставить Северодонецк. Нет смысла удерживать разбитые позиции, поэтому бойцы отходят на более укрепленные позиции. В городе критически разрушено 80% домов.

Напомним, 17 июня бойцы "Интернационального легиона" показали интенсивные перестрелки в Северодонецке.

Ранее CNN писали, что вероятно, Украина вошла в самую тяжелую неделю на фронте с момента падения Мариуполя.