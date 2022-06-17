Бойцы "Интернационального легиона" показали видео боев из Северодонецка

Иностранные военные в составе ВСУ продолжают вести борьбу за украинский город на Луганщине.

Бойцы "Интернационального легиона" Вооруженных сил Украины показали видео боев за Северодонецк. Об этом сообщают Сухопутные войска в Фейсбуке.

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На опубликованных кадрах видно как военные перемещаются внутри какого-то промышленного или складского помещения. Бойцы двигаются по одному или друг за другом. При этом на фоне постоянно слышны взрывы.

В ходе боя военным нужно было попасть на крышу здания. Военные переходили от одной комнаты в другую, чтобы обследовать все помещения. Затем они перебежали в другое здание. Для этого они прикрывали друг друга огнем на подавление.

В один из моментов бойцы Легиона перебегали через очень опасный участок на лестничной площадке. Как только военный пробежал мимо, сразу же после этого враг открывал огонь. Практически под пулями еще несколько бойцов перебежало через участок.

Отметим, по данным спикера легиона Дамьена Магру, в "Интернациональный легион" ВСУ вошли представители из 55 стран мира. Больше всего из США, Великобритании, Польши и Канады.

Напомним, по словам журналиста Бутусова, ВС РФ хотят окружить Лисичанск и Северодонецк, атакуя сразу с двух сторон.

Между тем в Госдепе заявили, что в боях за Украину пропал третий американский доброволец.