Оккупанты хотят окружить Лисичанск и Северодонецк, наступая с двух сторон — Бутусов (карты)

По словам журналиста, остановить наступление россиян можно только при условии разгрома ударной группировки российских войск в районе Бахмут — Попасная.

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Российские оккупанты предпринимают попытки окружить Лисичанск и Северодонецк, наступая с северного и южного направлений, сообщил военный журналист, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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Он отмечает, что главная ударная группировка российских войск на Донбассе пытается расширить зону прорыва от Попасной, наступая на район Бахмут – Соледар.

"Россияне вышли к трассе Бахмут – Лисичанск возле сел Нагорное и Берестовое", — заявил Бутусов.

По его словам, россияне пытаются перейти трассу, представляющую собой удобный рубеж для обороны, чтобы затем сосредоточиться на атаке на Северск, создав тем самым угрозу полного окружения украинских сил, сосредоточенных в районе областного центра.

"Одновременно оккупанты расширяют клин прорыва к северу от Покровского и к югу от села Врубовка на Лисичанск", — подчеркивает Юрий Бутусов, отмечая также, что оккупанты пробуют свернуть украинскую оборону в районе Золотое — Горное — Тошковка и продвинуться к Лисичанску с юга.

По мнению журналиста, остановить продвижение российских войск можно удастся при условии ударной группировки противника в районе Бахмут — Попасная.

"Российские войска несут тяжелые потери, продвижение дается россиянам очень дорого, — констатирует Бутусов. — Идет тяжелая битва на истощение, украинские войска сохраняют управляемость и высокий боевой дух и мотивацию, люди делают все возможное, несмотря на нехватку оружия и боеприпасов".

Напомним, в конце мая военкору Юрию Бутусову официально запретили посещать воинские части на фронте, из-за чего журналист выдвинул ультиматум Офису президента. Тогда Фокус выяснил подробности конфликта с ОП и объяснил, кто в Раде призывал СБУ вмешаться в ситуацию.