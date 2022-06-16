Окупанти хочуть оточити Лисичанськ і Сєвєродонецьк, наступаючи з двох боків — Бутусов (карти)

За словами журналіста, зупинити наступ росіян можна лише за умови розгрому ударного угруповання російських військ у районі Бахмут — Попасна.

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Російські окупанти роблять спроби оточити Лисичанськ і Сєвєродонецьк, наступаючи з північного та південного напрямків, повідомив військовий журналіст, головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

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Він зазначає, що головне ударне угруповання російських військ на Донбасі намагається розширити зону прориву від Попасної, наступаючи на Бахмут — Соледар.

"Росіяни вийшли до траси Бахмут — Лисичанськ біля сіл Нагірне та Берестове", — заявив Бутусов.

За його словами, росіяни намагаються перейти трасу, яка є зручним кордоном для оборони, щоб потім зосередитися на атаці на Сіверськ, створивши тим самим загрозу повного оточення українських сил, зосереджених у районі обласного центру.

"Одночасно окупанти розширюють клин прориву на північ від Покровського та на південь від села Врубівка на Лисичанськ", — наголошує Юрій Бутусов, зазначаючи також, що окупанти намагаються згорнути українську оборону в районі Золоте — Гірське — Тошківка і просунутися до Лисичанська.

На думку журналіста, зупинити поступ російських військ вдасться за умови ударного угруповання противника в районі Бахмут — Попасна.

"Російські війська зазнають важких втрат, просування вартує росіянам дуже дорого, — констатує Бутусов. — Триває важка битва на виснаження, українські війська зберігають керованість і високий бойовий дух і мотивацію, люди роблять все можливе, незважаючи на брак зброї та боєприпасів".

Нагадаємо, наприкінці травня військору Юрію Бутусову офіційно заборонили відвідувати військові частини на фронті, через що журналіст висунув ультиматум Офісу президента. Тоді Фокус з'ясував подробиці конфлікту з ОП і пояснив, хто в Раді закликав СБУ втрутитися у ситуацію.