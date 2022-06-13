"Представители 55 стран": в Интернациональном Легионе рассказали, кто воюет на стороне Украины

По словам спикера легиона, в его рядах больше всего граждан США, Великобритании, Польши и Канады. Все они имеют официальный статус военнослужащих ВСУ, поэтому не могут считаться наемниками.

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В Интернациональный легион обороны Украины вступили представители 55 стран, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера легиона Дамьена Магру.

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По его словам, за Украину сражаются солдаты, приехавшие со всех континентов, среди них есть даже жители таких далеких стран, как Бразилия, Южная Корея и Австралия. Среди легионеров больше всего американцев и британцев, также много граждан Польши, Канады, стран Балтии и Скандинавии, в том числе Финляндии. Легион официально входит в состав Вооруженных сил Украины и получает финансирование от украинской армии.

"Это касается всех затрат на проживание, зарплаты бойцов, оружия и амуниции", — сказал Магру.

Он отметил, что легиону также помогают деньгами частные доноры, прежде всего, из западных стран. Эти деньги тратят исключительно на закупку оборудования для бойцов легиона, которое не входит в стандартный военный комплект, но нужен на поле боя.

По словам Дамьена Магру, иностранцам платят такую же зарплату, как и всем остальным военнослужащим ВСУ, потому считать их наемниками нельзя, так как согласно международному праву, первоочередной мотивацией наемников является заработок, следовательно, они должны получать больше денег, чем солдаты армии, на чьей стороне они борются.

"Более того, у нас есть все документы согласно украинскому законодательству, доказывающие, что мы полноправные служащие Вооруженных сил Украины", — подчеркнул Магру.

Напомним, суд так называемой "ДНР" по обвинению в наемничестве и попытке насильственного захвата власти группой лиц приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании и гражданина Марокко, которые воевали в рядах ВСУ. Иностранцы служили в 36-й бригаде морской пехоты, защищавшей Мариуполь, и попали в плен в апреле на территории Донецкой области. В статье "Наемники или бойцы ВСУ. Почему приговоренных к смертной казни в Донецке судили незаконно" Фокус рассказывал, как на приговор отреагировали юристы и первые лица США и Европы.

На стороне Украины служат россияне

Помимо Интернационального легиона в состав Вооруженных сил Украины входит подразделение, сформированное из россиян, — легион "Свобода России". В апреле стало известно о том, что легион "Свобода России" получил украинскую полевую форму и атрибутику своего военного подразделения. Бойцы используют обновленный флаг РФ: без красной полосы внизу. Они заявили, что их целью является смена правящего режима в России, именно за это россияне и воюют в Украине против путинской армии.

11 июня стало известно, что в легион вступил бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев. Он призвал россиян переходить на сторону Киева, если они хотят, чтобы Россия стала свободной демократической страной.