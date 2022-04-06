Российские солдаты будут воевать за Украину в легионе "Свобода России" (фото)

Перешедшим на сторону Украины российским военным выдали форму и шевроны. Также на их амуниции пришит обновленный флаг России: без красной полосы внизу.

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Российские солдаты, вступившие в ряды Вооруженных Сил Украины, получили форму с шевронами и новым флагом России. Об этом сообщается в телеграм-канале Легиона "Свобода России".

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Целью этих военных является смена правящего режима в России. Они задекларировали свое желание отстранить от власти действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Легион сформирован из солдат, которые добровольно сложили оружие и сдались вместе с военной техникой во время боев на территории Украины.

6 апреля Легион "Свобода России" получил полевую форму и атрибутику своего военного подразделения.

"Сегодня наш легион, как одно из воинских подразделений Украины, получил украинскую полевую военную форму и атрибутику легиона "Свобода России". Отныне мы будем воевать за Россию против режима Путина в украинской военной форме с символами нашей новой России. За Россию! За свободу!", — говорится в сообщении военных.

[ + – ] Российские солдаты в Украине основали свой легион Фото: Легион "Свобода России"

25 марта Фокус сообщал о том, что по данным Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины, российские солдаты основали легион "Свобода России". В качестве доказательства ГУР МО опубликовали видеообращение человека, который представился офицером российской армии, где он обратился к своим бывшим соратникам и призвал их вступить в украинское вооруженное подразделение — легион "Свобода России".

Ранее Фокус рассказывал, что украинские десантники уничтожили подразделение РЭБ и охрану спецназа главного управления Генштаба Российской Федерации. Также, по информации наших военных, в результате наступлений подразделений ВС Украины удалось освободить село Осокоровка в Херсонской области.