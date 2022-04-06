Російські солдати воюватимуть за Україну в легіоні "Свобода Росії" (фото)

Російським військовим, які перейшли на бік України, видали форму та шеврони. Також на їхню амуніцію пришитий оновлений прапор Росії: без червоної смуги внизу.

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Російські солдати, які вступили до лав Збройних Сил України, отримали форму з шевронами та новим прапором Росії. Про це повідомляється в телеграм-каналі Легіону "Свобода Росії".

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Метою цих військових є зміна правлячого режиму в Росії. Вони задекларували своє бажання усунути від влади чинного президента Російської Федерації Володимира Путіна. Легіон сформований із солдатів, які добровільно склали зброю та здалися разом із військовою технікою під час боїв на території України.

6 квітня Легіон "Свобода Росії" отримав польову форму й атрибутику свого військового підрозділу.

"Сьогодні наш легіон, як один із військових підрозділів України, отримав українську польову військову форму й атрибутику легіону "Свобода Росії". Відтепер ми воюватимемо за Росію проти режиму Путіна в українській військовій формі із символами нашої нової Росії. За Росію! За свободу!" — йдеться в повідомленні військових.

[ + – ] Російські солдати в Україні заснували свій легіон Фото: Легіон "Свобода Россії"

25 березня Фокус повідомляв, що, за даними Головного розвідувального управління Міністерства оборони України, російські солдати заснували легіон "Свобода Росії". Як доказ ГУР МО опублікували відеозвернення людини, яка представилася офіцером російської армії, де вона звернулася до своїх колишніх соратників і закликала їх вступити в український збройний підрозділ — легіон, "Свобода Росії".

Раніше Фокус розповідав, що українські десантники знищили підрозділ РЕБ і охорону спецназу головного управління Генштабу Російської Федерації. Також, за інформацією наших військових, унаслідок наступу підрозділів ЗС України вдалося звільнити село Осокорівка на Херсонщині.