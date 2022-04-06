Українські десантники знищили підрозділ РЕБ та охорону спецназу ГУ Генштабу РФ (фото)
За даними наших військових, підрозділ радіоелектронної боротьби ЗС РФ охороняли військові однієї з бригад спецпризначення ГУ генерального штабу російських військ.
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Днями бійці однієї з десантно-штурмових бригад десантних військ України знищили підрозділ радіоелектронної боротьби російських військ. Підрозділ РЕБ охороняли військовослужбовці однієї з бригад спеціального призначення Головного управління генерального штабу ЗС РФ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Також, за інформацією наших військових, унаслідок наступів підрозділів ЗС України вдалося звільнити село Осокорівка на Херсонщині.
Нагадаємо, що співробітники ГУР Міноборони України знайшли документи в розбитій російській техніці, що підтверджують, що росіяни привезли в Київську область цілий арсенал зброї, яка використовувалася, зокрема, й проти цивільного населення.
Раніше Фокус повідомляв, що на Донеччині ЗСУ за кілька годин розгромили БТГ російських військ. За повідомленнями українського Генштабу, бійці ЗСУ "тепло" зустріли батальйонно-тактичну групу противника — за кілька годин угруповання росіян було повністю розбите.