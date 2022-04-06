Українські десантники знищили підрозділ РЕБ та охорону спецназу ГУ Генштабу РФ (фото)

За даними наших військових, підрозділ радіоелектронної боротьби ЗС РФ охороняли військові однієї з бригад спецпризначення ГУ генерального штабу російських військ.

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Днями бійці однієї з десантно-штурмових бригад десантних військ України знищили підрозділ радіоелектронної боротьби російських військ. Підрозділ РЕБ охороняли військовослужбовці однієї з бригад спеціального призначення Головного управління генерального штабу ЗС РФ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Також, за інформацією наших військових, унаслідок наступів підрозділів ЗС України вдалося звільнити село Осокорівка на Херсонщині.

[ + – ] Спецназ ГУ Генштабу РФ [ + – ] Спецназ ГУ Генштабу РФ Фото: Генштаб ЗСУ [ + – ] Спецназ ГУ Генштабу РФ [ + – ] Спецназ ГУ Генштабу РФ

Нагадаємо, що співробітники ГУР Міноборони України знайшли документи в розбитій російській техніці, що підтверджують, що росіяни привезли в Київську область цілий арсенал зброї, яка використовувалася, зокрема, й проти цивільного населення.

Раніше Фокус повідомляв, що на Донеччині ЗСУ за кілька годин розгромили БТГ російських військ. За повідомленнями українського Генштабу, бійці ЗСУ "тепло" зустріли батальйонно-тактичну групу противника — за кілька годин угруповання росіян було повністю розбите.