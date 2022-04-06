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Военный Фокус Российско-украинская война

Украинские десантники уничтожили подразделение РЭБ и охрану спецназа ГУ Генштаба РФ (фото)

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Российское оружие
Фото: Генштаб ВСУ | Российское оружие

По данным наших военных, подразделение радиоэлектронной борьбы ВС РФ охраняли военные одной из бригад спецназначения ГУ генерального штаба российских войск.

На днях бойцы одной из десантно-штурмовых бригад десантных войск Украины уничтожили подразделение радиоэлектронной борьбы российских войск. Подразделение РЭБ охраняли военнослужащие одной из бригад специального назначения Главного управления генерального штаба ВС РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также, по информации наших военных, в результате наступлений подразделений ВС Украины удалось освободить село Осокоровка в Херсонской области.

Спецназ ГУ Генштаба РФ, российские военные
Спецназ ГУ Генштаба РФ
Спецназ ГУ Генштаба РФ, российские военные
Спецназ ГУ Генштаба РФ
Фото: Генштаб ВСУ
Спецназ ГУ Генштаба РФ, российские военные
Спецназ ГУ Генштаба РФ
Спецназ ГУ Генштаба РФ, российские военные
Спецназ ГУ Генштаба РФ
Спецназ ГУ Генштаба РФ, российские военные
Спецназ ГУ Генштаба РФ, российские военные
Спецназ ГУ Генштаба РФ, российские военные
Спецназ ГУ Генштаба РФ, российские военные

Напомним, что сотрудники ГУР Минобороны Украины нашли документы в разбитой российской технике, подтверждающие, что россияне привезли в Киевскую область целый арсенал оружия, которое использовалось в том числе и против гражданского населения.

Ранее Фокус сообщал, что в Донецкой области ВСУ за несколько часов разгромили БТГ российских войск. По сообщениям украинского Генштаба, бойцы ВСУ "тепло" встретили батальонно-тактическую группу противника — за несколько часов группировка россиян была полностью разбита.