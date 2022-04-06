Украинские десантники уничтожили подразделение РЭБ и охрану спецназа ГУ Генштаба РФ (фото)

По данным наших военных, подразделение радиоэлектронной борьбы ВС РФ охраняли военные одной из бригад спецназначения ГУ генерального штаба российских войск.

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На днях бойцы одной из десантно-штурмовых бригад десантных войск Украины уничтожили подразделение радиоэлектронной борьбы российских войск. Подразделение РЭБ охраняли военнослужащие одной из бригад специального назначения Главного управления генерального штаба ВС РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Также, по информации наших военных, в результате наступлений подразделений ВС Украины удалось освободить село Осокоровка в Херсонской области.

[ + – ] Спецназ ГУ Генштаба РФ [ + – ] Спецназ ГУ Генштаба РФ Фото: Генштаб ВСУ [ + – ] Спецназ ГУ Генштаба РФ [ + – ] Спецназ ГУ Генштаба РФ

Напомним, что сотрудники ГУР Минобороны Украины нашли документы в разбитой российской технике, подтверждающие, что россияне привезли в Киевскую область целый арсенал оружия, которое использовалось в том числе и против гражданского населения.

Ранее Фокус сообщал, что в Донецкой области ВСУ за несколько часов разгромили БТГ российских войск. По сообщениям украинского Генштаба, бойцы ВСУ "тепло" встретили батальонно-тактическую группу противника — за несколько часов группировка россиян была полностью разбита.