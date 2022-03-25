Солдати ЗС РФ переходять на бік України, — ГУР МО (відео)

За свідченням особи, яка представилася офіцером російської армії, для тих, хто вирішив битися на боці України, створено легіон "Свобода Росії".

Військовослужбовці російської армії дедалі частіше складають зброю і відмовляються брати участь у воєнних діях в Україні. Як повідомляє Головне управління розвідки МО України, є відомості про добровільне здавання військової техніки солдатами ЗС РФ і перехід на бік українських збройних сил.

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Як доказ ГУР МО опублікували відеозвернення людини, яка представилася офіцером російської армії, де він звернувся до своїх колишніх соратників і закликав їх вступити до українського збройного підрозділу — легіону "Свобода Росії".

Офіцер розповів, що в легіоні "Свобода Росії", створення якого схвалило найвище військове керівництво України, вже є військовослужбовці з РФ та Білорусі.

"24 лютого я і моя рота зайшли на територію незалежної України, виконуючи злочинний наказ диктатора Путіна. Я зрозумів, що ми прийшли з очевидно не добрими намірами і що нас із вами тут ніхто не чекав із квітами як визволителів. А навпаки, нас проклинали і називали фашистами", — сказав військовий.

За його словами, 27 лютого він разом зі своєю ротою за допомогою співробітників СБУ перейшов на бік України з метою захистити український народ від фашизму та припинити безчинства в Україні.

Нагадаємо, що 24 березня Україна і Росія провели перший повноцінний обмін полоненими. Як повідомила міністриня з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, обмін полоненими було проведено за формулою "10 на 10".

На думку пресофіцера командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, білоруські військовослужбовці, яких відправлять на війну в Україну, будуть здаватися в полон одразу після перетину кордону. Таке судження ґрунтується на аудіозаписі розмов білоруських солдатів.