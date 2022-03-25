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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Солдати ЗС РФ переходять на бік України, — ГУР МО (відео)

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офіцер ЗС РФ на стороні України
Фото: Скріншот | Офіцер Збройних Сил РФ

За свідченням особи, яка представилася офіцером російської армії, для тих, хто вирішив битися на боці України, створено легіон "Свобода Росії".

Військовослужбовці російської армії дедалі частіше складають зброю і відмовляються брати участь у воєнних діях в Україні. Як повідомляє Головне управління розвідки МО України, є відомості про добровільне здавання військової техніки солдатами ЗС РФ і перехід на бік українських збройних сил.

Як доказ ГУР МО опублікували відеозвернення людини, яка представилася офіцером російської армії, де він звернувся до своїх колишніх соратників і закликав їх вступити до українського збройного підрозділу — легіону "Свобода Росії".

Офіцер розповів, що в легіоні "Свобода Росії", створення якого схвалило найвище військове керівництво України, вже є військовослужбовці з РФ та Білорусі.

"24 лютого я і моя рота зайшли на територію незалежної України, виконуючи злочинний наказ диктатора Путіна. Я зрозумів, що ми прийшли з очевидно не добрими намірами і що нас із вами тут ніхто не чекав із квітами як визволителів. А навпаки, нас проклинали і називали фашистами", — сказав військовий.

За його словами, 27 лютого він разом зі своєю ротою за допомогою співробітників СБУ перейшов на бік України з метою захистити український народ від фашизму та припинити безчинства в Україні.

Нагадаємо, що 24 березня Україна і Росія провели перший повноцінний обмін полоненими. Як повідомила міністриня з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, обмін полоненими було проведено за формулою "10 на 10".

На думку пресофіцера командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, білоруські військовослужбовці, яких відправлять на війну в Україну, будуть здаватися в полон одразу після перетину кордону. Таке судження ґрунтується на аудіозаписі розмов білоруських солдатів.