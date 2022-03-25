Солдаты ВС РФ переходят на сторону Украины, — ГУР МО (видео)

По свидетельству лица, который представился офицером российской армии, для тех, кто решил сражаться на стороне Украины, создан легион "Свобода России".

Военнослужащие российской армии все чаще складывают оружие и отказываются участвовать в военных действиях в Украине. Как сообщает Главное управление разведки МО Украины, есть сведения о добровольной сдачи военной техники солдатами ВС РФ и переходе на сторону украинских вооруженных сил.

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В качестве доказательства ГУР МО опубликовали видеообращение человека, который представился офицером российской армии, где он обратился к своим бывшим соратникам и призвал их вступить в украинское вооруженное подразделение — легион "Свобода России".

Офицер рассказал, что в легионе "Свобода России", создание которого одобрило высшее военное руководство Украины, уже состоят военнослужащие из РФ и Беларуси.

"24 февраля я и моя рота зашли на территорию независимой Украины, выполняя преступный приказ диктатора Путина. Я понял, что мы пришли с явно не благими намерениями и что нас с вами здесь никто не ждал с цветами как освободителей. А наоборот, нас проклинали и называли фашистами", — сказал военный.

По его словам, 27 февраля он вместе со своей ротой с помощью сотрудников СБУ перешел на сторону Украину с целью защитить украинский народ от фашизма и прекратить бесчинства в Украине.

Напомним, что 24 марта, Украина и Россия провели первый полноценный обмен пленными. Как сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, обмен пленными был проведен по формуле "10 на 10".

По мнению пресс-офицера командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, белорусские военнослужащие, которых отправят на войну в Украину, будут сдаваться в плен сразу после пересечения границы. Такое суждение основано на аудиозаписи разговоров белорусских солдат.