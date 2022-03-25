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Военный Фокус Российско-украинская война

Солдаты ВС РФ переходят на сторону Украины, — ГУР МО (видео)

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офицер ВС РФ на стороне Украины
Фото: Скриншот | Офицер Вооруженных сил РФ

По свидетельству лица, который представился офицером российской армии, для тех, кто решил сражаться на стороне Украины, создан легион "Свобода России".

Военнослужащие российской армии все чаще складывают оружие и отказываются участвовать в военных действиях в Украине. Как сообщает Главное управление разведки МО Украины, есть сведения о добровольной сдачи военной техники солдатами ВС РФ и переходе на сторону украинских вооруженных сил.

В качестве доказательства ГУР МО опубликовали видеообращение человека, который представился офицером российской армии, где он обратился к своим бывшим соратникам и призвал их вступить в украинское вооруженное подразделение — легион "Свобода России".

Офицер рассказал, что в легионе "Свобода России", создание которого одобрило высшее военное руководство Украины, уже состоят военнослужащие из РФ и Беларуси.

"24 февраля я и моя рота зашли на территорию независимой Украины, выполняя преступный приказ диктатора Путина. Я понял, что мы пришли с явно не благими намерениями и что нас с вами здесь никто не ждал с цветами как освободителей. А наоборот, нас проклинали и называли фашистами", — сказал военный.

По его словам, 27 февраля он вместе со своей ротой с помощью сотрудников СБУ перешел на сторону Украину с целью защитить украинский народ от фашизма и прекратить бесчинства в Украине.

Напомним, что 24 марта, Украина и Россия провели первый полноценный обмен пленными. Как сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, обмен пленными был проведен по формуле "10 на 10".

По мнению пресс-офицера командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, белорусские военнослужащие, которых отправят на войну в Украину, будут сдаваться в плен сразу после пересечения границы. Такое суждение основано на аудиозаписи разговоров белорусских солдат.