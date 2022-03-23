Военные Беларуси хотят сдаться в плен сразу после пересечения границы Украины, — ВСУ

Украинские военные пресекают наступательные действия противника, а военные Беларуси не хотят вмешиваться в заведомо проигрышную схватку.

Если белорусских военных отправят для участия в боевых действиях в Украине, они намерены сдаваться в плен, считает пресс-офицер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Об этом он рассказал в эфире Всеукраинского телемарафона.

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На одной из аудиозаписей белорусские военные говорят, что намерены прекратить выполнять приказы командования сразу после перехода украинской границы. "С моей стороны в сторону Украины никаких враждебных действий, намерений даже в мыслях нет. Думаем отказаться всей ротой как только перейдем. Но куда идти? Как?", — говорит белорусский военнослужащий.

У Вооруженных сил Украины есть предварительная информация о том, что если белорусских военных заставят совершить вылазку на украинскую территорию, они будут звонить своим украинским коллегам и сдаваться в плен. По мнению Фитьо, оккупанты в Украине в настоящее время деморализованы, испытывают проблемы со снабжением, их тактические действия терпят неудачу.

"Их тактике и наступательным действиям приходит конец", — сказал Фитьо.

Украинские защитники, напротив, с воодушевлением продолжают уничтожать технику и живую силу противника, считает пресс-офицер Сухопутных войск.

"Тактика врага сейчас совершенно изменилась. Как столетия назад действовала орда, так и они сейчас — просто все уничтожают, всю западную цивилизацию хотят уничтожить. Для них все, что у нас считалось обычным бытом, это предметы роскоши, которых они не имели", — рассказал Фитьо.

Ранее Фокус сообщал, что Украина прервала с Беларусью железнодорожное сообщение. Это сделало невозможным переброску войск на украинскую территорию по железной дороге. Тем временем, белорусское руководство отвело от границы своих десантников, принимавших участие в учениях.