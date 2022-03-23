Військовий Білорусі хочуть здатися в полон одразу після перетину кордону України, — ЗСУ

Українські військові припиняють наступальні дії супротивника, а військові Білорусі не хочуть втручатися в заздалегідь програшну сутичку.

Якщо білоруських військових відправлять для участі в бойових діях в Україні, вони мають намір здаватися в полон, вважає пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Про це повідомляє Всеукраїнський телемарафон.

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На одному з аудіозаписів білоруські військові кажуть, що мають намір припинити виконувати накази командування одразу після переходу українського кордону. "З мого боку в бік України жодних ворожих дій, намірів навіть у думках немає. Думаємо відмовитися всією ротою, щойно перейдемо. Але куди йти? Як?" — каже білоруський військовослужбовець.

Збройні сили України мають попередню інформацію про те, що якщо білоруських військових змусять здійснити вилазку на українську територію, вони дзвонитимуть своїм українським колегам і здаватимуться в полон. На думку Фітьо, окупанти в Україні нині деморалізовані, мають проблеми з постачанням, їхні тактичні дії зазнають невдачі.

"Їхній тактиці та наступальним діям приходить кінець", — сказав Фітьо.

Українські захисники, навпаки, з натхненням продовжують знищувати техніку та живу силу супротивника, вважає пресофіцер Сухопутних військ.

"Тактика ворога зараз зовсім змінилася. Як століття тому діяла орда, так і вони зараз — просто все знищують, всю західну цивілізацію хочуть знищити. Для них усе, що в нас вважалося звичайним побутом, — це предмети розкоші, яких вони не мали", — розповів Фітьо.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна перервала з Білоруссю залізничне сполучення. Це унеможливило перекидання військ на українську територію залізницею. Тим часом білоруське керівництво відвело від кордону своїх десантників, які брали участь у навчаннях.