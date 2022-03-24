Украина и Россия провели первый полноценный обмен пленными, — Верещук

По словам вице-премьера, обмен проводился по формуле "10 на 10". Домой также возвращаются 19 гражданских моряков с судна "Сапфир", которое направлялось для спасения бойцов на острове Змеиный.

В четверг, 24 марта, Украина и Россия провели первый полноценный обмен пленными. Об этом в своем Facebook сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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По ее словам, обмен пленными со страной-агрессором был проведен по формуле "10 на 10".

Верещук отметила, что Украина смогла вызволить из плена 10 бойцов Вооруженных сил. Помимо этого, 24 марта Киев отправил в Россию 11 российских моряков, которые были спасены с тонущего судна в Черном море.

"В результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", которые были захвачены оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный", — добавила вице-премьер и отметила, что обмен пленными проводился по распоряжению президента Владимира Зеленского.

Верещук также сообщила, что в результате договоренностей со страной-агрессором спасательное судно "Сапфир" будет отправлено в порт Турции для дальнейшего возвращения Украине.

[ + – ] Украина и Россия провели первый полноценный обмен пленными

Напомним, вечером 23 марта вице-премьер Ирина Верещук анонсировала возможный обмен пленными с Россией. Как отмечала глава Минреинтеграции, для возвращения военнослужащих с острова Змеиный Украина может использовать российских моряков, которые были спасены в Черном море.

Также сообщалось, что первый "мини-обмен" пленными между Украиной и РФ состоялся 1 марта. Под Сумами пятерых бойцов теробороны удалось обменять на одного оккупанта из военной полиции России.