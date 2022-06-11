Вступил в легион "Свобода России": бывший топ-менеджер "Газпромбанка" будет воевать за Украину

Игорь Волобуев призвал россиян переходить на сторону Киева, если они хотят, чтобы Россия стала свободной демократической страной.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев вступил в легион "Свобода России", сообщили в легионе, опубликовав видеоролик с учений, в которых принимал участие россиянин.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Мечты сбываются. Я теперь служу в легионе "Свобода России", — заявил Волобуев. — Парни из России, если вы ненавидите путинский режим и хотите, чтобы Россия стала свободной демократической страной, присоединяйтесь".

Все важные новости первыми публикуются в нашем Telegram-канале "Быстрый Фокус". Подписывайтесь и будьте в курсе событий раньше всех!

Игорь Волобуев покинул Россию 2 марта, будучи несогласным с развязанной российским руководством войной против Украины. Приехав в Киев, Волобуев заявил о поддержке Украины и рассказал, что родился в Ахтырке Сумской области, поэтому хорошо знает от родственников, какими методами россияне ведут войну.

Кто служит в легионе "Свобода России"

В марте Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало видеообращение мужчины с закрытым лицом, который представился офицером российской армии. Он призвал российских военнослужащих переходить на сторону Украины и вступать в украинское вооруженное подразделение — легион "Свобода России". По его словам, в легионе уже служат солдаты из РФ и Беларуси.

6 апреля стало известно о том, что легион "Свобода России" получил украинскую полевую форму и атрибутику своего военного подразделения. Бойцы используют обновленный флаг РФ: без красной полосы внизу. Они заявили, что их целью является смена правящего режима в России, именно за это они воюют в Украине против путинской армии.

В конце апреля после двухмесячного курса подготовки, во время которого бойцы изучали западное оружие, легион "Свобода России" отправился в район боевых действий на Донбасс.