Легион "Свобода России" отправился в зону боев на Донбассе (видео)

Экс-военные РФ прошли двухмесячное обучение, в ходе которого они получали знания для применения западного оружия.

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Добровольцы подразделения легиона "Свобода России" выдвинулись в район боевых действиях на востоке Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале подразделения.

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Перед отправкой в зону боевых действий военные два месяца проходили спецподготовку. Перед отправкой россияне выразили благодарность соотечественникам за материальную помощь для борьбы с режимом Путина, а также обратились к солдатам и офицерам РФ.

"Братья, волею судьбы и злой воли узурпатора мы оказались на войне против братской Украины, но мы, легионеры, уже сделали свой выбор и перешли на сторону сил добра и мира, мы сделали свой выбор во имя будущего России. Ребята, сделайте и вы свой выбор, легион "Свобода России" ждет вас. На каком участке фронта мы будем — вы скоро узнаете. Переходите к нам. Вместе мы должны освободить нашу Россию от Путина и его прихвостней", — написали в телеграм-канале.

Легион "Свобода России" — это подразделение, состоящее из бойцов РФ. Его создание одобрили в высшем командовании ВСУ. Их цель — смена правящего режима в РФ. 6 апреля добровольцы получили полевую форму и атрибутику подразделения.

Напомним, российские солдаты будут воевать за Украину в составе легиона.

25 марта Фокус сообщал о том, что по данным Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины, российские солдаты основали легион "Свобода России".