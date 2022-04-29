Легіон "Свобода Росії" вирушив у зону боїв на Донбасі (відео)

Колишні військові РФ пройшли двомісячне навчання, під час якого вони отримували знання для застосування західної зброї.

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Добровольці підрозділу легіону "Свобода Росії" вирушили до району бойових дій на сході України. Про це повідомляють у телеграм-каналі підрозділу.

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Перед вирушенням до зони бойових дій військові два місяці проходили спецвишкіл. Перед вирушенням росіяни висловили подяку співвітчизникам за матеріальну допомогу для боротьби з режимом Путіна, а також звернулися до солдатів та офіцерів РФ.

"Брати, волею долі та злої волі узурпатора ми опинилися на війні проти братньої України, але ми, легіонери, вже зробили свій вибір і перейшли на бік сил добра і миру, ми зробили свій вибір в ім'я майбутнього Росії. Хлопці, зробіть і ви свій вибір, легіон "Свобода Росії" чекає на вас. На якій ділянці фронту ми будемо — ви скоро дізнаєтеся. Переходьте до нас. Разом ми повинні звільнити нашу Росію від Путіна та його прихвоснів", — написали в телеграм-каналі.

Легіон "Свобода Росії" — це підрозділ, що складається з бійців РФ. Його створення схвалили в найвищому командуванні ЗСУ. Їхня мета — зміна керівного режиму у РФ. 6 квітня добровольці отримали польову форму та атрибутику підрозділу.

Нагадаємо, російські солдати воюватимуть за Україну у складі легіону.

25 березня Фокус повідомляв, що за даними Головного розвідувального управління Міністерства оборони України, російські солдати заснували легіон "Свобода Росії".