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Легіон "Свобода Росії" вирушив у зону боїв на Донбасі (відео)

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добровольці Росії у зсу
Легіон "Свобода Росії"

Колишні військові РФ пройшли двомісячне навчання, під час якого вони отримували знання для застосування західної зброї.

Добровольці підрозділу легіону "Свобода Росії" вирушили до району бойових дій на сході України. Про це повідомляють у телеграм-каналі підрозділу.

Перед вирушенням до зони бойових дій військові два місяці проходили спецвишкіл. Перед вирушенням росіяни висловили подяку співвітчизникам за матеріальну допомогу для боротьби з режимом Путіна, а також звернулися до солдатів та офіцерів РФ.

"Брати, волею долі та злої волі узурпатора ми опинилися на війні проти братньої України, але ми, легіонери, вже зробили свій вибір і перейшли на бік сил добра і миру, ми зробили свій вибір в ім'я майбутнього Росії. Хлопці, зробіть і ви свій вибір, легіон "Свобода Росії" чекає на вас. На якій ділянці фронту ми будемо — ви скоро дізнаєтеся. Переходьте до нас. Разом ми повинні звільнити нашу Росію від Путіна та його прихвоснів", — написали в телеграм-каналі.

Легіон "Свобода Росії" — це підрозділ, що складається з бійців РФ. Його створення схвалили в найвищому командуванні ЗСУ. Їхня мета — зміна керівного режиму у РФ. 6 квітня добровольці отримали польову форму та атрибутику підрозділу.

Нагадаємо, російські солдати воюватимуть за Україну у складі легіону.

25 березня Фокус повідомляв, що за даними Головного розвідувального управління Міністерства оборони України, російські солдати заснували легіон "Свобода Росії".