Вступив до легіону "Свобода Росії": колишній топменеджер "Газпромбанку" воюватиме за Україну

Ігор Волобуєв закликав росіян переходити на бік Києва, якщо вони хочуть, щоби Росія стала вільною демократичною країною.

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Колишній віцепрезидент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв вступив у легіон "Свобода Росії", повідомили у легіоні, опублікувавши відеоролик із навчань, у яких брав участь росіянин.

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"Мрії здійснюються. Я тепер служу в легіоні "Свобода Росії", — заявив Волобуєв. — Хлопці з Росії, якщо ви ненавидите путінський режим і хочете, щоб Росія стала вільною демократичною країною, приєднуйтесь".

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Ігор Волобуєв залишив Росію 2 березня, будучи незгодним із розв'язаною російським керівництвом війною проти України. Приїхавши до Києва, Волобуєв заявив про підтримку України та розповів, що народився в Охтирці на Сумщині, тому добре знає від родичів, якими методами росіяни ведуть війну.

Хто служить у легіоні "Свобода Росії"

У березні Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало відеозвернення чоловіка із закритим обличчям, який представився офіцером російської армії. Він закликав російських військовослужбовців переходити на бік України та вступати до українського збройного підрозділу — легіону "Свобода Росії". За його словами, у легіоні вже служать солдати з РФ та Білорусі.

6 квітня стало відомо про те, що легіон "Свобода Росії" отримав українську польову форму і атрибутику свого військового підрозділу. Бійці використовують оновлений прапор РФ без червоної смуги внизу. Вони заявили, що їхньою метою є зміна чинного режиму в Росії, саме за це вони воюють в Україні проти путінської армії.

Наприкінці квітня після двомісячного курсу підготовки, під час якого бійці вивчали західну зброю, легіон "Свобода Росії" вирушив до району бойових дій на Донбас.