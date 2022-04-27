Віцепрезидент "Газпромбанку" виїхав із РФ і підтримав Україну у війні з Путіним (відео)

За словами Ігоря Волобуєва, Путін розв'язав війну проти України не навесні 2014 року та не 24 лютого 2022 року, а під час свого першого президентського терміну.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Віцепрезидент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв залишив територію РФ після початку повномасштабного вторгнення та підтримав Україну у війні з Москвою. Низку гучних заяв топменеджер російського банку зробив в інтерв'ю журналісту Денису Казанському.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами, він виїхав із Росії ще 2 березня, хоча про переїзд почав думати ще після анексії Криму та початку війни на Донбасі.

Волобуєв нагадав, що народився в Охтирці на Сумщині і його родичам довелося зіткнутися з реаліями російської окупації — близько місяця близькі провели в підвалі, намагаючись врятуватися від бомбардувань та обстрілів. Топменеджер не приховує, що в його оточенні є люди, які підтримують повномасштабне вторгнення ЗС РФ до України, попри те, що санкції серйозно б'ють по кишенях.

Окремо Волобуєв прокоментував "газові війни", які Росія вела проти нашої країни. Віцепрезидент "Газпромбанку", який багато років пропрацював у самому монополісті, розповів, що Москва цілеспрямовано дискредитувала Україну в очах європейських союзників, називаючи її ненадійним транзитером палива.

"Україна — злодій. На цьому будувалася наша інформаційна кампанія. Також ми всіляко показували, що "Газпром" в умовах кризи робить все, щоб компенсувати втрату газу через Україну. У 2009 році Україну звинуватили в тому, що це вона перекрила транзит газу. Газ, який йшов транзитом через Україну, перекрив "Газпром" на території Росії, а звинуватили в цьому Україну... Все, що робив "Газпром", це було наслідком політичних криз", — продовжив Волобуєв, спілкуючись із журналістом.

Топменеджер "Газпромбанку" наголосив, що Росія розв'язала війну з Україною не 24 лютого 2022 року і не навесні 2014 року, а на момент першого президентського терміну Володимира Путіна. За його словами, агресія почалася з цінового шантажу та "газових" конфліктів, метою яких було позбавлення Києва статусу транзитера російського палива.

"За 10 років частка російського газу в Європі з 25% збільшилася до 40%. Коли вся ця історія відбувається в Україні — Європа продовжувала нарощувати постачання палива. Європа так залежить від російського газу, що боїться вводити санкції проти "Газпрому" та "Газпромбанку". Проти "Газпромбанку" є санкції, але від SWIFT його не відключили. Чому? "Газпромбанк" — основний банк, який обслуговує всі платежі, пов'язані з постачанням газу...", — додав Волобуєв в інтерв'ю.

[ + – ] Віцепрезидент "Газпромбанку" виїхав із Росії та підтримав Україну у війні з РФ

Нагадаємо, раніше військова розвідка України звинувачувала підсанкційний "Газпромбанк" в обході західних обмежень та закупівлі озброєння для потреб ЗС РФ.

Також повідомляли, що в Москві знайшли вбиту сім'ю колишнього віцепрезидента "Газпромбанку". За даними слідства, колишній топменеджер Владислав Аваєв спершу застрелив дружину і дочку, а потім наклав на себе руки.