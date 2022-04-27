Вице-президент "Газпромбанка" выехал из РФ и поддержал Украину в войне с Путиным (видео)

По словам Игоря Волобуева, Путин развязал войну против Украины не весной 2014 года и не 24 февраля 2022 года, а во время своего первого президентского срока.

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Вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев покинул территорию РФ после начала полномасштабного вторжения и поддержал Украину в войне с Москвой. Ряд громких заявлений топ-менеджер российского банка сделал в интервью журналисту Денису Казанскому.

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По его словам, он выехал из России еще 2 марта, хотя о переезде начал думать еще после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

Волобуев напомнил, что родился в Ахтырке Сумской области и его родственникам пришлось столкнуться с реалиями российской оккупации — около месяца близкие провели в подвале, пытаясь спастись от бомбардировок и обстрелов. Топ-менеджер не скрывает, что в его окружении есть люди, которые поддерживают полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину, несмотря на то, что санкции серьезно бьют по их карманам.

Отдельно Волобуев прокомментировал "газовые войны", которые Россия вела против нашей страны. Вице-президент "Газпромбанка", который много лет проработал в самом монополисте, рассказал, что Москва целенаправленно дискредитировала Украину в глазах европейских союзников, называя ее ненадежным транзитером топлива.

"Украина — вор. На этом строилась наша информационная кампания. Также мы всячески показывали, что "Газпром" в условиях кризиса делает все, чтобы компенсировать потерю газа из-за Украины. В 2009 году Украину обвинили в том, что это она перекрыла транзит газа. Газ, который шел транзитом через Украину, был перекрыт "Газпромом" на территории России, а обвинили в этом Украину… Все, что делал "Газпром", это было следствием политических кризисов", — продолжил Волобуев в общении с журналистом.

Топ-менеджер "Газпромбанка" подчеркнул, что Россия развязала войну с Украиной не 24 февраля 2022 года и не весной 2014 года, а в момент первого президентского срока Владимира Путина. По его словам, агрессия началась с ценового шантажа и "газовых" конфликтов, целью которых было лишение Киева статуса транзитера российского топлива.

"За 10 лет доля российского газа в Европе с 25% увеличилась до 40%. Когда вся эта история происходит в Украине — Европа продолжала наращивать поставки топлива. Европа так зависит от российского газа, что боится вводить санкции против "Газпрома" и "Газпромбанка". Против "Газпромбанка" есть санкции, но от SWIFT его не отключили. Почему? "Газпромбанк" — основной банк, который обслуживает все платежи, связанные с поставками газа…", — добавил Волобуев в интервью.

[ + – ] Вице-президент "Газпромбанка" выехал из России и поддержал Украину в войне с РФ

Напомним, ранее военная разведка Украины обвиняла подсанкционный "Газпромбанк" в обходе западных ограничений и закупке вооружения для нужд ВС РФ.

Также сообщалось, что в Москве нашли убитой семью бывшего вице-президента "Газпромбанка". По данным следствия, экс-топ-менеджер Владислав Аваев сперва застрелил жену и дочь, а затем покончил с собой.