Подсанкционные банки РФ закупают оружие для их армии, — ГУР Минобороны

По данным разведчиков, отключенный от системы SWIFT "Промсвязьбанк", несмотря на ограничения, участвует в закупке БПЛА и средств РЭБ для военных.

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Российские банки после введения санкций со стороны Запада продолжают финансировать полномасштабное вторжение армии РФ в Украину. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ведомства, речь идет об учреждения "Промсвязьбанк" и "Газпромбанк". Первый банк был отключен 12 марта от международной системы платежей SWIFT, а второй — не попал в масштабный санкционный список.

Как утверждают в разведке, указанные выше банки участвуют в закупке беспилотных летательных аппаратов, комплектующих для военной техники и средств радиоэлектронной разведки. Процедуры осуществляются в рамках снабжения подразделений 47-й гвардейской танковой Нижнеднепровской Краснознаменной дивизии, которая дислоцируется в населенном пункте Мулино (Нижегородская область).

ГУР Минобороны напоминает, что в отношении "Газпромбанка" санкции ввела только Великобритания.

"Этот банк является главным учреждением, через которое европейцы производят оплату за поставку российских энергоносителей", — говорится в сообщении военной разведки Украины.

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Напомним, 1 марта Евросоюз согласовал отключение семи российских банков от системы SWIFT. Решение еврочиновников не распространяется на "Газпромбанк" и "Сбербанк", поскольку в Брюсселе опасаются сокращений поставок энергоресурсов из РФ.

Также сообщалось, что Великобритания сняла транспортные санкции с российского олигарха Олега Тинькова и бизнес-партнера Романа Абрамовича.