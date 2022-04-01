Підсанкційні банки РФ закуповують зброю для їхньої армії, — ГУР Міноборони
За даними розвідників, відключений від системи SWIFT "Промзв'язокбанк", незважаючи на обмеження, бере участь у закупівлі БПЛА та коштів РЕБ для військових.
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Російські банки після запровадження санкцій з боку Заходу продовжують фінансувати повномасштабне вторгнення армії РФ до України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
За даними відомства, йдеться про установи "Промзв'язокбанк" та "Газпромбанк". Перший банк було відключено 12 березня від міжнародної системи платежів SWIFT, а другий — не потрапив до масштабного списку санкцій.
Як стверджують у розвідці, зазначені вище банки беруть участь у закупівлі безпілотних літальних апаратів, засобів комплектування для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки. Процедури здійснюються у межах постачання підрозділів 47-ї гвардійської танкової Нижньодніпровської Червонопрапорної дивізії, що дислокується у населеному пункті Муліне (Нижегородська область).
ГУР Міноборони нагадує, що щодо "Газпромбанку" санкції запровадила лише Великобританія.
"Цей банк є головною установою, через яку європейці здійснюють оплату за постачання російських енергоносіїв", — йдеться у повідомленні військової розвідки України.
Нагадаємо, 1 березня Євросоюз погодив відключення семи російських банків від системи SWIFT. Рішення єврочиновників не поширюється на "Газпромбанк" та "Сбербанк", оскільки в Брюсселі побоюються скорочень постачань енергоресурсів із РФ.
Також повідомлялося, що Великобританія зняла транспортні санкції і з російського олігарха Олега Тинькова та бізнес-партнера Романа Абрамовича.