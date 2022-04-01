Підсанкційні банки РФ закуповують зброю для їхньої армії, — ГУР Міноборони

За даними розвідників, відключений від системи SWIFT "Промзв'язокбанк", незважаючи на обмеження, бере участь у закупівлі БПЛА та коштів РЕБ для військових.

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Російські банки після запровадження санкцій з боку Заходу продовжують фінансувати повномасштабне вторгнення армії РФ до України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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За даними відомства, йдеться про установи "Промзв'язокбанк" та "Газпромбанк". Перший банк було відключено 12 березня від міжнародної системи платежів SWIFT, а другий — не потрапив до масштабного списку санкцій.

Як стверджують у розвідці, зазначені вище банки беруть участь у закупівлі безпілотних літальних апаратів, засобів комплектування для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки. Процедури здійснюються у межах постачання підрозділів 47-ї гвардійської танкової Нижньодніпровської Червонопрапорної дивізії, що дислокується у населеному пункті Муліне (Нижегородська область).

ГУР Міноборони нагадує, що щодо "Газпромбанку" санкції запровадила лише Великобританія.

"Цей банк є головною установою, через яку європейці здійснюють оплату за постачання російських енергоносіїв", — йдеться у повідомленні військової розвідки України.

[ + – ] Підсанкційні "Промзв'язокбанк" та "Газпромбанк" закуповують озброєння для армії РФ

Нагадаємо, 1 березня Євросоюз погодив відключення семи російських банків від системи SWIFT. Рішення єврочиновників не поширюється на "Газпромбанк" та "Сбербанк", оскільки в Брюсселі побоюються скорочень постачань енергоресурсів із РФ.

Також повідомлялося, що Великобританія зняла транспортні санкції і з російського олігарха Олега Тинькова та бізнес-партнера Романа Абрамовича.