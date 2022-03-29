Великобританія зняла транспортні санкції з олігарха Тінькова та бізнес-партнера Абрамовича

Тепер мільярдерам Олегу Тінькову та партнеру Романа Абрамовича Євгену Швідлеру не загрожує арешт їхніх яхт і літаків.

Через добу після запровадження Великобританія уточнила санкції проти російських мільярдерів Олега Тінькова та ділового партнера Романа Абрамовича Євгена Швідлера. Це випливає з повідомлення офісу щодо застосування санкцій Казначейства Її Величності й оновленого списку санкцій. Про це пише Forbes.

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Раніше, 24 березня, Тіньков і Швідлер потрапили під британські фінансові санкції разом із головою "Сбербанку" Германом Грефом і його заступником Олександром Ведяхіним, а також колишнім першим замголовою банку Львом Хасісом.

На останніх трьох поширювалося не лише заморожування активів, а й заборона на в'їзд. Тінькову та Швідлеру в'їзд до Великобританії не закрили.

Але їхнім яхтам і літакам було заборонено входити в порти, літати в повітряному просторі країні та сідати в її аеропортах. В оновленому списку санкцій ці обмеження не вказуються.

У документі офісу із застосування санкцій зазначається, що від британських компаній та організацій потрібно заблокувати будь-які рахунки та кошти, якими володіють або які контролюють особи, котрі потрапили під санкції, припинити з ними операції і не видавати їм гроші без спеціальної ліцензії. Будь-яку пов'язану інформацію офіс просить передавати йому.

Британія вважала Тінькова "таким, хто отримує вигоду від уряду Росії", оскільки він володів і контролював підприємства фінансового сектору, що мають "стратегічне значення" для держави. Тому на нього й було накладено санкції.

Сам Тіньков усе заперечував. Він заявив, що "жодного разу не був у Кремлі" та накопичив свої статки без зв'язків в уряді. Тож мільярдер просив не називати його "олігархом".

"Я на собі, двічі майже опинившись по той бік життя за останні два роки, переконався, наскільки тендітне життя! І воно в нас єдине! Зараз в Україні гинуть безневинні люди, щодня, це немислимо і неприпустимо!" — прокоментував війну в Україні мільярдер, який страждає на лейкемію.

Нагадаємо, проти самого Романа Абрамовича було введено санкції в Європі, тому йому навіть довелося ховати свої яхти в Туреччині. Але президент України Володимир Зеленський попросив президента США не запроваджувати санкції проти Абрамовича, оскільки той має брати участь у мирних переговорах.

Після участі представники бізнесмена повідомили, що він був отруєний і навіть втратив зір на деякий час. Проте сьогодні він знайшов у собі сили прибути в Стамбул, де проходить черговий етап переговорів.