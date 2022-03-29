Великобритания сняла транспортные санкции с олигарха Тинькова и бизнес-партнера Абрамовича

Теперь миллиардерам Олегу Тинькову и партнеру Романа Абрамовича Евгению Швидлеру не грозит арест их яхт и самолетов

Спустя сутки после введения, Великобритания уточнила санкции против российских миллиардеров Олега Тинькова и делового партнера Романа Абрамовича Евгения Швидлера. Это следует из сообщения офиса по применению санкций Казначейства Ее Величества и обновленного санкционного списка. Об этом пишет Forbes.

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Ранее, 24 марта, Тиньков и Швидлер попали под британские финансовые санкции вместе с главой "Сбербанка" Германом Грефом и его заместителем Александром Ведяхиным, а также бывшим первым запредседателем банка Львом Хасисом.

На последних трех распространялась не только заморозка активов, но и запрет на въезд. Тинькову и Швидлеру въезд в Великобританию не закрыли.

Но их яхтам и самолетам было запрещено входить в порты, летать в воздушном пространстве стране и садиться в ее аэропортах. В обновленном санкционном списке эти ограничения не указываются.

В документе офиса по применению санкций отмечается, что от британских компаний и организаций требуется заблокировать любые счета и средства, которыми владеют или которые контролируют попавшие под санкции лица, прекратить с ними операции и не выдавать им деньги без специальной лицензии. Любую связанную информацию офис просит передавать ему.

Британия сочла Тинькова "получающим выгоду от правительства России", так как он владел и контролировал предприятия финансового сектора, имеющие "стратегическое значение" для государства. Поэтому на него и были наложены санкции.

Сам Тиньков все отрицал. Он заявил, что "ни разу не был в Кремле" и скопил свое состояние без связей в правительстве. Поэтому миллиардер просил не называть его "олигархом".

"Я на себе, дважды почти оказавшись по ту сторону жизни за последние два года, убедился, как хрупка жизнь! И она у нас единственная! Сейчас в Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо!", — прокомментировал войну в Украине миллиардер, страдающий от лейкемии.

Напомним, против самого Романа Абрамовича были введены санкции в Европе, так что ему даже пришлось прятать свои яхты в Турции. Но президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США не вводить санкции против Абрамовича, так как тот должен участвовать в мирных переговорах.

После участия, представители бизнесмена сообщили, что он был отравлен и даже потерял зрение на некоторое время. Однако сегодня он нашел в себе силы прибыть в Стамбул, где проходит очередной этап переговоров.