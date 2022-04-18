В Москве нашли убитой семью бывшего вице-президента "Газпромбанка"

Следствие считает, что Владислав Аваев застрелил жену и дочь, а затем покончил с собой.

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В российской столице в доме на Университетском проспекте нашли убитой семью бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, сообщает телеграм-канал Baza.

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Тела убитых обнаружила родственница Аваевых, которая до этого долго пыталась дозвониться до них, но никто не отвечад.

"По предварительной версии, 51-летний Владислав застрелил свою 47-летнюю супругу Елену и 13-летнюю дочь Марию из пистолета, а затем совершил самоубийство. Полицейские сделали такой вывод, потому что оружие лежало в руках у главы семьи", — пишет Baza.

Причины произошедшего пока неизвестны.

По сведениям "Коммерсанта", следствие склоняется к тому, что мотивы у трагедии бытовые. Дверь была заперта изнутри, следов пребывания в доме иных лиц во время стрельбы не обнаружено. В Следственном комитете квалифицировали произошедшее по ч. 2 ст. 105 УК — убийство двух и более лиц. Там заверили, что руководить расследованием поручено опытнейшему следователю главка СК.

Бывший банкир Владислав Аваев также являлся одним из членов попечительского совета спортобщества "Динамо".

Чем сейчас занимается "Газпромбанк"

Ранее Фокус писал о том, что подсанкционные банки РФ закупают оружие для их армии. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, речь идет о "Промсвязьбанке" и "Газпромбанке". Первый банк был отключен 12 марта от международной системы платежей SWIFT, а второй — не попал в масштабный санкционный список.

Как утверждают в разведке, эти банки участвуют в закупке беспилотных летательных аппаратов, комплектующих для военной техники и средств радиоэлектронной разведки. Процедуры осуществляются в рамках снабжения подразделений 47-й гвардейской танковой Нижнеднепровской Краснознаменной дивизии, которая дислоцируется в населенном пункте Мулино (Нижегородская область).

ГУР Минобороны напоминает, что в отношении "Газпромбанка" санкции ввела только Великобритания. "Этот банк является главным учреждением, через которое европейцы производят оплату за поставку российских энергоносителей", — говорится в сообщении военной разведки Украины.

Напомним, 1 марта Евросоюз согласовал отключение семи российских банков от системы SWIFT. Решение еврочиновников не распространяется на "Газпромбанк" и "Сбербанк", поскольку в Брюсселе опасаются сокращений поставок энергоресурсов из РФ.