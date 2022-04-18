У Москві знайшли вбитою сім'ю колишнього віцепрезидента "Газпромбанку"

Слідство вважає, що Владислав Аваєв застрелив дружину та дочку, а потім наклав на себе руки.

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У російській столиці в будинку на Університетському проспекті знайшли вбитою сім'ю колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, повідомляє телеграм-канал Baza.

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Тіла вбитих виявила родичка Аваєвих, яка до цього довго намагалася додзвонитися до них, але ніхто не відповідав.

"За попередньою версією, 51-річний Владислав застрелив свою 47-річну дружину Олену та 13-річну доньку Марію з пістолета, а потім скоїв самогубство. Поліцейські зробили такий висновок, бо зброя лежала в руках у глави сім'ї", — пише Baza.

Причини того, що сталося, поки що невідомі.

За даними "Комерсанта", слідство схиляється до того, що мотиви трагедії побутові. Двері були замкнені зсередини, слідів перебування в будинку інших осіб під час стрілянини не виявлено. У Слідчому комітеті кваліфікували те, що сталося, за ч. 2 ст. 105 КК — вбивство двох і більше осіб. Там запевнили, що керувати розслідуванням доручено досвідченому слідчому главку СК.

Колишній банкір Владислав Аваєв також був одним із членів опікунської ради спорттовариства "Динамо".

Чим зараз займається "Газпромбанк"

Раніше Фокус писав про те, що підсанкційні банки РФ закуповують зброю для їхньої армії. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, йдеться про "Промзв'язокбанк" і "Газпромбанк". Перший банк було відключено 12 березня від міжнародної системи платежів SWIFT, а другий не потрапив у масштабний список санкцій.

Як стверджують у розвідці, ці банки беруть участь у закупівлі безпілотних літальних апаратів, що комплектують для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки. Процедури здійснюються в межах постачання підрозділів 47-ї гвардійської танкової Нижньодніпровської Червонопрапорної дивізії, що дислокується в населеному пункті Муліне (Нижньогородська область).

ГУР Міноборони нагадує, що щодо "Газпромбанку" санкції запровадила лише Великобританія. "Цей банк є головною установою, через яку європейці здійснюють оплату за постачання російських енергоносіїв", — ідеться в повідомленні військової розвідки України.

Нагадаємо, 1 березня Євросоюз погодив відключення семи російських банків від системи SWIFT. Рішення єврочиновників не поширюється на "Газпромбанк" та "Сбербанк", оскільки в Брюсселі побоюються скорочень постачань енергоресурсів із РФ.