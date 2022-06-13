"Представники 55 країн": в Інтернаціональному Легіоні розповіли, хто воює на боці України

За словами речника легіону, в його лавах найбільше громадян США, Великобританії, Польщі та Канади. Всі вони мають офіційний статус військовослужбовців ЗСУ, тому не можуть вважатися найманцями.

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До Інтернаціонального легіону оборони України вступили представники 55 країн, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на речника легіону Дам'єна Магру.

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За його словами, за Україну борються солдати, які приїхали з усіх континентів, серед них є жителі таких далеких країн, як Бразилія, Південна Корея та Австралія. Серед легіонерів найбільше американців та британців, також багато громадян Польщі, Канади, країн Балтії та Скандинавії, зокрема Фінляндії. Легіон офіційно входить до складу Збройних сил України та отримує фінансування від української армії.

"Це стосується всіх витрат на проживання, зарплати бійців, зброї та амуніції", — сказав Магру.

Він зазначив, що легіону також допомагають грошима приватні донори, насамперед із західних країн. Ці гроші витрачають лише на закупівлю обладнання для бійців легіону, яке не входить до стандартного військового комплекту, але потрібне на полі бою.

За словами Дам'єна Магру, іноземцям платять таку ж зарплату, як і всім іншим військовослужбовцям ЗСУ, тому вважати їх найманцями не можна, оскільки згідно з міжнародним правом, першочерговою мотивацією найманців є заробіток, отже вони повинні отримувати більше грошей, ніж солдати армії, на чиїй стороні вони борються.

"Щобільше, у нас є всі документи згідно з українським законодавством, які доводять, що ми є повноправними службовцями Збройних сил України", — наголосив Магру.

Нагадаємо, суд так званої "ДНР" за звинуваченням у найманстві та спробі насильницького захоплення влади групою осіб засудив до смертної кари двох громадян Великобританії та громадянина Марокко, які воювали у лавах ЗСУ. Іноземці служили у 36-й бригаді морської піхоти, що захищала Маріуполь, та потрапили в полон у квітні на території Донецької області. У статті "Найманці або бійці ЗСУ. Чому засуджених до страти в Донецьку судили незаконно" Фокус розповідав, як на вирок відреагували юристи та перші особи США та Європи.

На боці України служать росіяни

Крім Міжнародного легіону, до складу Збройних сил України входить підрозділ, сформований з росіян, — легіон "Свобода Росії". У квітні стало відомо про те, що легіон "Свобода Росії" отримав українську польову форму та атрибутику свого військового підрозділу. Бійці використовують оновлений прапор РФ без червоної смуги внизу. Вони заявили, що їхньою метою є зміна правлячого режиму в Росії, саме за це росіяни й воюють в Україні проти путінської армії.

11 червня стало відомо, що до легіону вступив колишній віцепрезидент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв. Він закликав росіян переходити на бік Києва, якщо вони хочуть, щоби Росія стала вільною демократичною країною.