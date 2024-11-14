Втратила життя, рятуючи інших: на фронті загинула "госпітальєрка" Марія-Христина Двойнік

Командирка "Госпітальєрів" Яна Зінкевич розповіла, що доброволиця повертається на щиті з евакуації поранених. У батальйоні розповіли, що "Альпака" мріяла про відновлення України після перемоги та будувала безліч планів.

На фронті під час виїзду на евакуацію поранених загинула доброволиця Марія-Христина Двойнік із позивним "Альпака". Сумною звісткою 14 листопада поділилась засновниця та командирка волонтерського Медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич.

"Вона не знала страху та не вагаючись ризикувала собою, щоб рятувати побратимів і допомагати їм повернутися додому живими. Росіяни обірвали її життя, забравши у нас підтримку, а у бійців — шанс на порятунок. Її серце завжди було відкрите для кожного, хто потребував допомоги. Ця загибель є страшним ударом по нашому батальйону", — зазначила вона.

Фото Марії-Христини Двойнік Фото: Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри

Зінкевич розповіла, що "Альпака" залишила по собі теплі спогади, які будуть жити в серцях.

"Її подвиг ніколи не буде забутий. Вклоняємось за кожне врятоване життя у цій війні. Герої гинуть, рятуючи інших. Честь", — додала командирка.

Фото Марії-Христини Двойнік Фото: Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри

Пресслужба батальйону "Госпітальєри" наголосила, що Марія-Христина була світлою, невгамовною, цілеспрямованою та спраглою до знань людиною. Вона будувала численні плани на майбутнє та самовіддано любила свою справу. Як волонтерка, "Альпака" закривала великі збори.

"Ще більше любила Україну, мріяла про її відновлення після перемоги. Вічна памʼять. Вічна слава Героям", — зауважили у "Госпітальєрах".

Фото Марії-Христини Двойнік Фото: Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри Фото Марії-Христини Двойнік Фото: Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри

У батальйоні повідомили, що інформацію про поховання опублікують на офіційних сторінках.

Журналіст Дмитро Малишко поділився, що лише у вересні перебував із "Альпакою" на одному курсі з тактичної медицини.

"Лише нещодавно вона писала у наш чат. Вчора вона загинула під час виїзду за пораненими. Донатьте на Медичний добровольчий батальйон "Госпітальєри", вони рятують наших воїнів. Ціною свого життя", — додав він.

Фото Марії-Христини Двойнік Фото: Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри

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