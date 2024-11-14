Потеряла жизнь, спасая других: на фронте погибла "госпитальерка" Мария-Кристина Двойник

Командир "Госпитальеров" Яна Зинкевич рассказала, что доброволица возвращается на щите с эвакуации раненых. В батальоне рассказали, что "Альпака" мечтала о восстановлении Украины после победы и строила множество планов.

На фронте во время выезда на эвакуацию раненых погибла доброволец Мария-Кристина Двойник с позывным "Альпака". Печальным известием 14 ноября поделилась основательница и командир волонтерского Медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич.

"Она не знала страха и не колеблясь рисковала собой, чтобы спасать собратьев и помогать им вернуться домой живыми. Россияне оборвали ее жизнь, забрав у нас поддержку, а у бойцов — шанс на спасение. Ее сердце всегда было открыто для каждого, кто нуждался в помощи. Эта гибель является страшным ударом по нашему батальону", — отметила она.

Фото Марии-Кристины Двойник Фото: Медицинский Добровольческий Батальон Госпитальеры

Зинкевич рассказала, что "Альпака" оставила после себя теплые воспоминания, которые будут жить в сердцах.

"Ее подвиг никогда не будет забыт. Кланяемся за каждую спасенную жизнь в этой войне. Герои погибают, спасая других. Честь", — добавила командир.

Фото Марии-Кристины Двойник Фото: Медицинский Добровольческий Батальон Госпитальеры

Пресс-служба батальона "Госпитальеры" подчеркнула, что Мария-Кристина была светлым, неугомонным, целеустремленным и жаждущим знаний человеком. Она строила многочисленные планы на будущее и самоотверженно любила свое дело. Как волонтер "Альпака" закрывала большие собрания.

"Еще больше любила Украину, мечтала о ее восстановлении после победы. Вечная память. Вечная слава Героям", — отметили в "Госпитальерах".

Фото Марии-Кристины Двойник Фото: Медицинский Добровольческий Батальон Госпитальеры Фото Марии-Кристины Двойник Фото: Медицинский Добровольческий Батальон Госпитальеры

В батальоне сообщили, что информацию о захоронении опубликуют на официальных страницах.

Журналист Дмитрий Малышко поделился, что только в сентябре находился с "Альпакой" на одном курсе по тактической медицине.

"Только недавно она писала в наш чат. Вчера она погибла во время выезда за ранеными. Донатьте на Медицинский добровольческий батальон "Госпитальеры", они спасают наших воинов. Ценой своей жизни", — добавил он.

Фото Марии-Кристины Двойник Фото: Медицинский Добровольческий Батальон Госпитальеры

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