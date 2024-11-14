ВС РФ прорвались в Купянск: что говорят в администрации и командовании

По словам начальника городской военной администрации Андрея Беседина, россиян в населенном пункте нет, а ситуацию полностью контролируют Силы обороны. СтратКом ВСУ назвал неправдивой информацию DeepState о прорыве оккупантов в Купянск.

В Купянске Харьковской области украинские защитники уничтожили российский десант, который пытался прорваться в город и закрепиться. ВСУ не позволили противнику это сделать. Об этом заявил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в комментарии изданию "Думка".

По его словам, тех бойцов ВС РФ, которые сумели прорваться на левобережную часть города в Харьковской области, уже удалось уничтожить и Силы обороны контролируют ситуацию. Много деталей он раскрывать не стал, коротко обозначив лишь тот факт, что угрозы десант россиян больше не представляет.

"Уничтожили", — заявил Андрей Беседин.

Начальник областной военной администрации Олег Синегубов в утренней сводке написал, что на Купянском направлении за сутки произошло 12 боевых столкновений, однако Силы обороны смогли отбить атаки противника. О том, что в Купянск мог зайти российский десант, начальник ОВА ничего не писал.

В СтратКоме ВСУ же заявили, что информация о нахождении вражеских войск в Купянске, а также об оккупации села Ильинка Донецкой области — не соответствует действительности. Оба населенных пункта продолжают находиться под украинским контролем.

"Купянск полностью под контролем Сил обороны Украины. Населенный пункт Ильинка Донецкой области также находится под украинским контролем. На его окраинах постоянно продолжаются бои с врагом, но наши подразделения крепко держат позиции", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 14 ноября в DeepState сообщили, что ВС РФ вошли в Купянск и оккупировали еще одно село в Донецкой области. По словам аналитиков, украинским защитникам удалось уничтожить часть личного состава ВС РФ, а также вражескую технику. Однако часть оккупантов успела разбежаться в дома в Купянске.

Утром в ВСУ ответили относительно прорыва оккупантов к Купянску. Генштаб подтвердил бои в районе Ильинки, об оккупации которой информировали в DeepState. Украинские бойцы не стали отрицать вражеского прорыва в Харьковской области, но призвали наказать виновных.