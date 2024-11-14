"Ковыряются пальцем в одном месте": в ВСУ ответили относительно прорыва оккупантов к Купянску

Генштаб подтвердил бои в районе Ильинки, об оккупации которой информировали в DeepState. Украинские бойцы не стали отрицать вражеского прорыва в Харьковской области, но призвали наказать виновных.

Аналитики DeepState сообщили об оккупации села Ильинка в Донецкой области и "залет" российских оккупантов в Купянск в Харьковской области двумя колоннами техники. Ситуацию на обоих направлениях прокомментировал в утреннем отчете от 14 ноября Генеральный штаб ВСУ.

Захват Ильинки командование не подтвердило, но вспомнило, что в том районе шли бои. Всего на Кураховском направлении было зафиксировано 45 попыток прорывов ВС РФ. Враг атаковал в районах населенных пунктов Берестки, Ильинка, Новоселидовка, Сонцовка, Кременная Балка, Вознесенка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка и Екатериновка.

Ильинка на карте боевых действий Фото: DeepState

О прорыве оккупантов в Купянск в отчете тоже не говорится. Отмечается, что за сутки произошло 12 боестолкновений. ВСУ отбивали атаки в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Першотравневого.

Что говорят бойцы о прорыве ВС РФ

Доброволец 24-го ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" заверил, что в Купянске захватчиков нет.

"Они были выбиты, а резервы, которые пытались подтянуться, уничтожены. Пишу для тех, кто вырывает фразы из контекста и кричит о сдаче города", — добавил он.

Купянск на карте боевых действий Фото: DeepState

В то же время лейтенант ВСУ "Алекс" выразил надежду, что кого-то накажут за ошибку в Купянске. По его словам, "каким-то странным образом" российские силы "смогли залететь в сам город".

Офицер подчеркнул, что в последние месяцы из-за таких ошибок другие подразделения "начинают выгребать по фронту" и ситуация резко ухудшается. Он отметил, что российская тактика — запускать мелкие бронегруппы. Если захватчикам удается закрепиться, к ним подбрасывают подкрепление.

"Только проблема в том, что одни подразделения отбивают нереальные штурмы в 20+ единиц брони, а другие ковыряются пальцем в одном месте; и это не камень в огород обычных бойцов, вопрос к тем, кто ответственен за боеспособность таких подразделений", — добавил "Алекс".

Напомним, ночью на 14 ноября ВС РФ атаковали Украину, запустив 59 ударных БПЛА различных типов. В Воздушных силах сообщили, что ПВО работала в четырех областях.

В Forbes сообщили, что российские войска уходят в "слепые" штурмы в Курской области и теряют так личный состав. В СМИ это объяснили двумя проблемами, которые Москве не удается решить.