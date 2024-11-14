"Колупаються пальцем в одному місці": у ЗСУ відповіли щодо прориву окупантів до Куп'янська

Генштаб підтвердив бої в районі Іллінки, про окупацію якої інформували у DeepState. Українські бійці не стали заперечувати ворожого прориву на Харківщині, але закликали покарати винних.

Аналітики DeepState повідомили про окупацію села Іллінка у Донецькій області та "заліт" російських окупантів у Куп’янськ на Харківщині двома колонами техніки. Ситуацію на обох напрямках прокоментував у ранковому звіті від 14 листопада Генеральний штаб ЗСУ.

Захоплення Іллінки командування не підтвердило, але згадало, що у тому району точились бої. Загалом на Курахівському напрямку було зафіксовано 45 спроб проривів ЗС РФ. Ворог атакував в районах населених пунктів Берестки, Іллінка, Новоселидівка, Сонцівка, Кремінна Балка, Вознесенка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка та Катеринівка.

Іллінка на мапі бойових дій Фото: DeepState

Про прорив окупантів у Куп’янськ у звіті теж не йдеться. Зазначається, що за добу відбулося 12 боєзіткнень. ЗСУ відбивали атаки в районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого.

Що кажуть бійці про прорив ЗС РФ

Доброволець 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" запевнив, що у Куп’янську загарбників немає.

"Їх було вибито, а резерви, які намагались підтягнутися, знищено. Пишу для тих, хто вириває фрази з контексту і кричить про здачу міста", — додав він.

Куп'янськ на мапі бойових дій Фото: DeepState

Водночас лейтенант ЗСУ "Алекс" виразив сподівання, що когось покарають за помилку у Куп’янську. З його слів, "якимось дивним чином" російські сили "змогли залетіти в саме місто".

Офіцер підкреслив, що останніми місяцями через такі помилки інші підрозділи "починають вигрібати по фронту" і ситуація різко погіршується. Він зазначив, що російська тактика — запускати дрібні бронегрупи. Якщо загарбникам вдається закріпитись, до них підкидають підкріплення.

"Тільки проблема в тому, що одні підрозділи відбивають нереальні штурми у 20+ одиниць броні, а інші колупаються пальцем в одному місці; і це не камінь в город звичайних бійців, питання до тих, хто відповідальний за боєздатність таких підрозділів", — додав "Алекс".

Нагадаємо, вночі на 14 листопада ЗС РФ атакували Україну, запустивши 59 ударних БПЛА різних типів. У Повітряних силах повідомили, що ППО працювала в чотирьох областях.

У Forbes повідомили, що російські війська йдуть у "сліпі" штурми в Курській області й втрачають так особовий склад. У ЗМІ це пояснили двома проблемами, які Москві не вдається розв’язати.