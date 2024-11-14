РФ атакувала Україну "Шахедами" з Курської області: скільки БПЛА вдалося перехопити

За даними Повітряних сил, загалом противник запустив 59 ударних дронів різного типу, з яких 38 — були локально втрачені. Ті, що залишилися, знищували в чотирьох регіонах.

Російські окупанти продовжують щоденно атакувати мирні міста України, а цього разу запустили десятки різноманітних дронів-камікадзе. У Повітряних силах детально розповіли про результати бойової роботи.

Почалася ворожа атака ще в середу, приблизно о 19:00 і тривала вона аж до ранку четверга, 14 листопада. Загалом ЗС РФ запустили 59 ударних БПЛА різних типів із Курської області.

"Станом на 08:30 підтверджено збиття 21 БПЛА противника в Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях. 38 ворожих безпілотників локально втрачено", — йдеться у повідомленні.

Атака БПЛА 14 листопада: зведення по регіонах

Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко у своєму Telegram-каналі написав, що в небі над регіоном уночі вдалося перехопити 11 ворожих "Шахедів". Про руйнування чи постраждалих інформації не було.

У Київській області, за даними ОВА, також працювали системи протиповітряної оборони по ворожих об'єктах у небі. Інформації про можливі наслідки не було.

Влада інших регіонів, де велася бойова робота, не коментувала атаку на момент публікації матеріалу. Мер Харкова лише писав про вибухи в місті та передмістях після того, як ЗС РФ запустили авіабомби.

Нагадаємо, 13 листопада російські окупанти атакували мирні міста України 96 засобами повітряного нападу, серед яких 2 зенітні керовані ракети С-300, 2 крилаті ракети Х-101, 2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 і 90 ударних БПЛА.

Також від дій росіян постраждав павільйон, де знімають кулінарний проєкт "МастерШеф". Люди не постраждали, зазначили представники шоу, проте команді тепер може знадобитися час, щоб приступити до зйомок 15-го сезону.