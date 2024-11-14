РФ атаковала Украины "Шахедами" из Курской области: сколько БПЛА удалось перехватить

По данным Воздушных сил, всего противник запустил 59 ударных дронов разного типа, из которых 38 — были локально потеряны. Оставшиеся уничтожали в четырех регионах.

Российские оккупанты продолжают ежедневно атаковать мирные города Украины и в этот раз запустили десятки различных дронов-камикадзе. В Воздушных силах детально рассказали о результатах боевой работы.

Началась вражеская атака еще в среду, примерно в 19:00 и продлилась она вплоть до утра четверга, 14 ноября. Всего ВС РФ запустили 59 ударных БПЛА разных типов из Курской области.

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 21 БПЛА противника в Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областях. 38 вражеских беспилотников локально потеряно", — говорится в сообщении.

Атака БПЛА 14 ноября: сводка по регионам

Начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко в своем Telegram-канале написал, что в небе над регионом ночью удалось перехватить 11 вражеских "Шахедов". О разрушениях или пострадавших информации не было.

В Киевской области, по данным ОВА, также работали системы противовоздушной обороны по вражеским объектам в небе. Информации о возможных последствиях не было.

Власти остальных регионов, где велась боевая работа, не комментировали атаку на момент публикации материала. Мэр Харькова лишь писал о взрывах в городе и пригороде после того, как ВС РФ запустили авиабомбы.

Напомним, 13 ноября российские оккупанты атаковали мирные города Украины 96 средствами воздушного нападения, среди которых 2 зенитные управляемые ракеты С-300, 2 крылатые ракеты Х-101, 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 и 90 ударных БПЛА.

Также от действий россиян пострадал павильон, где снимают кулинарный проект "МастерШеф". Люди не пострадали, отметили представители шоу, однако команде теперь может понадобиться время, чтобы приступить к съемкам 15-го сезона.