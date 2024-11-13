Комбинированный удар по Киеву впервые за 73 дня: что задумал враг и при чем здесь мирные переговоры

Утром, 13 ноября РФ запустила по Киеву дроны, а затем крылатые и баллистические ракеты — это была первая комбинированная атака за долгое время. Фокус узнал о целях утренней атаки и дальнейших планах врага.

Впервые за 73 дня ВС РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. По информации начальника КМВА Сергея Попко, для атаки противник, вероятно, применил крылатые ракеты, баллистические ракеты типа KN-23/KN-24/Искандер-М, беспилотники типа Shahed/Герань/Гербера/Пародия.

Он отметил, что в столице воздушную тревогу объявили в половине седьмого утра из-за угрозы дронов с восточного направления. Тогда как в это время крылатые ракеты направлялись в направлении Киевской области.

"Когда ракеты уже заходили на Киев противник одновременно нанес баллистический удар по столице. Завершилась вражеская атака снова беспилотниками. Воздушный удар Вооруженных сил России по Киеву продолжался более 2 часов", — сказал Попко.

Начальник КМВА рассказал, что украинским бойцам удалось уничтожить несколько крылатых, баллистических ракет и до десятка БПЛА.

Комбинированная атака на Киев: на что рассчитывал враг

Военный эксперт Дмитрий Снегирев отметил в разговоре с Фокусом, что утренняя комбинированная атака была рассчитана на поражение объектов критической и логистической инфраструктуры, и носила исключительно характер военно-политического давления на руководство Украины.

"То есть показать способности Российской Федерации в моменте усиления ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Неслучайно сейчас снова начали объявлять отключение света, сейчас для предприятий промышленного сектора, но тем не менее. То есть дают четко понять возможные дальнейшие сценарии", — сказал Снегирев.

Он отметил, что перед этим была имитация пусков ракет, а сейчас враг продемонстрировал непосредственный характер прямой атаки. Снегирев сообщил, что при такой атаке враг сначала запустил беспилотники, по которым срабатывает ПВО, после чего наносятся удары с использованием крылатых и баллистических ракет, которые достигают цели практически в одно время. В результате это делает невозможным эффективную работу ПВО.

Не исключено, что удары были направлены, в первую очередь, на украинские системы ПВО, однако главное — военно-политическое давление.

"Российская Федерация дает понять, что с началом отопительного сезона интенсивность нанесения ударов, в первую очередь, по энергетическому сектору Украины, будет увеличиваться", — пояснил военный эксперт.

Мир любой ценой: РФ вынуждает Украину согласиться на переговоры

Снегирев добавил, что в военной доктрине РФ четко указан превентивный характер ударов по энергетическому комплексу противника с целью принуждения к капитуляции, тогда как в случае сегодняшних реалий — подписание мирных соглашений, но на российских условиях.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов сообщил Фокусу, что во время атаки россияне рассчитывали на огневое поражение и создание морально-психологической атмосферы в обществе.

"Вот главная задача. Путин все сделал последовательно, что для него несвойственно. По просьбе Дональда Трампа не эскалировать конфликт, он сначала установил очередной рекорд по применению по нам "Шахедов" — 145 на следующие сутки, еще через сутки провел генеральную репетицию ракетного удара, а сегодня реально осуществил комбинированный массированный ракетный удар. Он действует по наращиванию запугивания нашего населения, чтобы мы согласились на мир любой ценой", — сказал Жданов.

На вопрос, будут ли в дальнейшем атаки усиливаться, он отметил, что считает, что с точки зрения методичности достижения цели в плане формирования общественного мнения, атаки будут не столько массированными, а более или менее постоянными, но с определенной периодичностью.

"То есть методика должна быть, что сегодня, завтра, послезавтра и пока люди не скажут: "Сколько же можно? Вы же смотрите, что творится", — добавил он.

Напомним, 13 ноября ВС РФ атаковали Украину с помощью различного вооружения. Всего было запущено 96 средств воздушного нападения, украинской ПВО удалось уничтожить 41 из них.

В тот же день в "Укрэнерго" рассказали о временном введении ограничения потребления электроэнергии. В частности, это коснется только бизнеса и промышленных потребителей.