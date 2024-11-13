Комбінований удар по Києву вперше за 73 дні: що задумав ворог і до чого тут мирні переговори

Вранці, 13 листопада РФ запустила по Києву дрони, а потім крилаті та балістичні ракети — це була перша комбінована атака за довгий час. Фокус дізнався про цілі ранкової атаки та подальші плани ворога.

Уперше за 73 дні ЗС РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. За інформацією начальника КМВА Сергія Попка, для атаки противник, ймовірно, застосував крилаті ракети, балістичні ракети типу KN-23/KN-24/Іскандер-М, безпілотники типу Shahed/Герань/Гербера/Пародія.

Він зауважив, що у столиці повітряну тривогу оголосили о пів на сьому ранку через загрозу дронів зі східного напрямку. У цей час крилаті ракети прямували у бік Київської області.

"Коли ракети вже заходили на Київ противник одночасно завдав балістичного удару по столиці. Завершилася ворожа атака знову безпілотниками. Повітряний удар Збройних сил Росії по Києву тривав понад 2 години", — сказав Попко.

Начальник КМВА розповів, що українським бійцям вдалося знищити декілька крилатих, балістичних ракет та до десятка БПЛА.

Комбінована атака на Київ: на що розраховував ворог

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов зауважив у розмові з Фокусом, що ранкова комбінована атака була розрахована на ураження обʼєктів критичної та логістичної інфраструктури та мала виключно характер військово-політичного тиску на керівництво України.

"Тобто показати спроможності Російської Федерації в моменті посилення ударів по енергетичній інфраструктурі України. Невипадково нині знову почали оголошувати вимкнення світла, поки що для підприємств промислового сектору, ти не менш. Тобто дають чітко зрозуміти можливі подальші сценарії", — сказав Снєгирьов.

Він зазначив, що перед цим була імітація пусків ракет, а нині ворог продемонстрував безпосередній характер прямої атаки. Снєгирьов повідомив, що при такій атаці ворог спочатку запустив безпілотники, по яких спрацьовує ППО, після чого завдаються удари з використання крилатих та балістичних ракет, які досягають цілі практично в один час. У результаті це унеможливлює ефективну роботу ППО.

Не виключено, що удари були спрямовані передусім на українські системи ППО, проте головне — це військово-політичний тиск.

"Російська Федерація дає зрозуміти, що з початком опалювального сезону інтенсивність нанесення ударів, насамперед по енергетичному сектору України, буде збільшуватися", — пояснив військовий експерт.

Мир за будь-яку ціну: РФ змушує Україну погодитися на переговори

Снєгирьов додав, що у військовій доктрині РФ чітко зазначено превентивний характер ударів по енергетичному комплексу противника з метою примусу до капітуляції, тоді як у випадку сьогоднішніх реалій — підписання мирних угод, але на російських умовах.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов повідомив Фокусу, що під час атаки росіяни розраховували на вогневе ураження та створення морально-психологічної атмосфери в суспільстві.

"Ось головне завдання. Путін все зробив послідовно, що для нього непритаманно. На прохання Дональда Трампа не ескалувати конфлікт, він спочатку встановив черговий рекорд із застосування по нас "Шахедів" — 145 на наступну добу, ще за добу провів генеральну репетицію ракетного удару, а сьогодні реально здійснив комбінований масований ракетний удар. Він діє, нарощуючи залякування нашого населення, щоб ми погодилися на мир за будь-яку ціну", — сказав Жданов.

На запитання, чи надалі атаки посилюватимуться, він наголосив: вважає, що з погляду методичності досягнення мети в плані формування суспільної думки, атаки будуть не так масованими, як більш-менш постійними, але з певною періодичністю.

"Тобто методика повинна бути, що сьогодні, завтра, післязавтра і поки люди не скажуть: "Скільки ж можна? Ви ж дивіться, що коїться", — додав він.

Нагадаємо, 13 листопада ЗС РФ атакували Україну за допомогою різного озброєння. Всього було запущено 96 засобів повітряного нападу, українській ППО вдалося знищити 41 з них.

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