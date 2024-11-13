Съемки нового сезона откладываются: россияне попали в павильон "МастерШеф" в Киеве (фото)

В Киеве из-за атаки россиян значительные повреждения получил съемочный павильон телевизионного проекта "МастерШеф". Люди, к счастью, не пострадали.

В среду утром 13 ноября, в результате вражеского обстрела значительные повреждения получил съемочный павильон, в котором создают популярное украинское кулинарное шоу "МастерШеф". Об этом сообщает телеканал "СТБ".

Люди во время атаки, к счастью, не пострадали, отметили в телевизионном проекте, добавив, что еще летом 2022 года на территории студии были обустроены два укрытия.

"Страна-террорист продолжает свои попытки разрушить все, что создается с любовью", — отметили в "МастерШеф".

Впрочем, из-за нанесенных повреждений команде проекта может понадобиться время, чтобы приступить к съемкам уже 15-го сезона, предупредили на проекте, добавив, что новый "МастерШеф" обязательно состоится.

На фото, которое обнародовали в команде "МастерШеф" заметно, что разрушен забор студии, а также само здание, где проходят съемки.

Судья "МастерШеф" Эктор Хименес Браво отметил, что павильон, где снимают шоу, стал вторым домом для всей команды, которая помогает многим украинцам воплощать в жизнь свою мечту.

"Но друзья, не переживайте. Мы украинцы, мы все отстроим. Это сделает нас еще сильнее", — написал украинский шеф-повар колумбийского происхождения.

Его поддержали другие коллеги-судьи Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Напомним, 13 ноября российские оккупанты атаковали мирные города Украины 96 средствами воздушного нападения, среди которых 2 зенитные управляемые ракеты С-300, 2 крылатые ракеты Х-101, 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 и 90 ударных БПЛА.

Фокус писал, что судья "МастерШеф" Владимир Ярославский откровенно рассказал об отношениях с Ольгой Мартыновской. Долгое время поклонники были уверены, что между парой роман, однако, как оказалось, по словам повара, между ним и коллегой лишь дружеские отношения.