Владимир Ярославский признался, есть ли у него роман с Ольгой Мартыновской

Вокруг личной жизни членов жюри кулинарного шоу "МастерШеф" давно ходят слухи между некоторыми из них. Однако официально эта информация не находила своего подтверждения. Владимир Ярославский все же признался, действительно ли между ним и Ольгой Мартыновской было нечто большее чем рабочие отношения.

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Украинский шеф-повар, более узнаваемый как судья кулинарного конкурса "МастерШеф" Владимир Ярославский откровенно рассказал об отношениях с коллегой Ольгой Мартыновской. Подробностями личной жизни Ярославский поделился в интервью Алины Доротюк.

Так, шеф-повар прокомментировал многолетние слухи о его романе с Олькой Мартыновской, которые появились из-за теплых отношений в кадре и откровенных совместных фото в социальных сетях. Долгое время поклонники были уверены, что между парой роман. Однако, как оказалось, по словам Ярославского, между ним и Олей никогда не было ничего больше чем дружеских отношений.

"Я так понимаю, что люди всегда додумывают то, что хотят. Вот прямо честно. У нас никогда не было романа. Мы дружим, мы делаем что-то, мы шутим. Мы, конечно, можем проводить время вместе. Мы даже отдыхали вместе. Нам кайфово вместе, нам комфортно. Вируня любит. Мы можем разговаривать на одни темы, на одном языке. Мы можем помолчать вместе. Нам комфортно вместе. И отдыхать вместе. И нравится людям, когда они наблюдают за нами. Мне нравится такая фраза: "Мы любим людей за то, какие мы с ними. Я люблю проводить время с Олей, потому что я с Олей мужчина, я мудрый, она прислушивается к моим советам и я звоню ей, также советуюсь", — отметил повар.

Судья шоу "МастерШеф" прокомментировал слухи о пиар-стратегии телеканала СТБ вокруг романтических отношений между ним и Олей. Так, Ярославский отрицает, что был такой замысел.

Напомним, ранее мы писали, что Ольга Мартыновская рассказала, с кем встречается.

Кроме этого, Фокус писал, что Владимир Ярославский честно ответил, был ли у него интим с Ольгой Мартыновской.