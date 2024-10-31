Володимир Ярославський зізнався, чи є у нього роман з Ольгою Мартиновською

Навколо особистого життя членів журі кулінарного шоу "МастерШеф" давно ходять чутки між деякими з них. Однак офіційно ця інформація не знаходила свого підтвердження. Володимир Ярославський все ж зізнався, чи дійсно між ним та Ольгою Мартиновською було щось більше ніж робочі відносини.

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Український шеф-кухар, більш впізнаваний як суддя кулінарного конкурсу "МастерШеф" Володимир Ярославський відверто розповів про стосунки з колегою Ольгою Мартиновською. Подробицями особистого життя Ярославський поділився в інтерв’ю Аліни Доротюк.

Так, шеф-кухар прокоментував багаторічні чутки щодо його роману з Олькою Мартиновською, які з'явилися через теплі відносини в кадрі та відверті спільні фото в соціальних мережах. Тривалий час шанувальники були впевненими, що між парою роман. Однак, як виявилося, за словами Ярославського, між ним та Олею ніколи не було нічого більше ніж дружніх відносин.

"Я так розумію, що люди завжди додумують те, що хочуть. От прямо чесно. У нас ніколи не було роману. Ми товаришуємо, ми робимо щось, ми жартуємо. Ми, звісно, можемо проводити час разом. Ми навіть відпочивали разом. Нам кайфово разом, нам комфортно. Віруня любить. Ми можемо розмовляти на одні теми, однією мовою. Ми можемо помовчати разом. Нам комфортно разом. І відпочивати разом. І подобається людям, коли вони спостерігають за нами. Мені подобається така фраза: "Ми любимо людей за те, які ми з ними. Я люблю проводити час з Олею.Тому що я з Олею чоловік, я мудрий, вона дослухається до моїх порад і я телефоную їй, також раджусь", – зазначив кухар.

Суддя шоу "МастерШеф" прокоментував чутки щодо піар-стратегія телеканалу СТБ навколо романтичних стосунків між ним та Олею. Так, Ярославський заперечив, що був такий задум.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ольга Мартиновська розповіла, з ким зустрічається.

Крім цього, Фокус писав, що Володимир Ярославський чесно відповів, чи був у нього інтим з Ольгою Мартиновською.