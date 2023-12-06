Володимир Ярославський чесно відповів, чи був у нього інтим з Ольгою Мартиновською

Роман суддям проєкту "Мастер Шеф" Ярославському та Мартиновській приписують вже давно.

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44-річний шеф-кухар, співвласник ресторану "Lucky", бренд-шеф магазину "Good Wine", а також суддя проєкту "МастерШеф Україна" Володимир Ярославський відверто розповів, що відбувається в його стосунках із колегою з проєкту 34-річною Ольгою Мартиновською. Подробиці шеф-кухар розповів в інтерв’ю Раміні Есхакзай.

Володимир зізнався, що між ним та Ольгою немає партнерських стосунків і жодного разу не було інтимних. За його словами, на щастя, вони змогли зберегти їхню дружбу та спілкування і зараз їх можна назвати найкращими друзями.

"Ми прям чесно дуже-дуже класні друзі. І я чесно щасливий, що ми не переступили ту грань, щоб не залісти у постіль разом. У мене так стається, що ті люди, з якими я зумів зберегти дружні стосунки, вони зі мною по життю найкращі друзі. По роботі у мене був приклад, коли я випадково, прям випадково, щось сталося, і ми з дівчиною хотіли звільнитися в один день. Стався інтим, а потім все пішло не так, а до цього добре товаришували в колективі. І я після цього вирішив, ніколи на роботі не заводити ніяких стосунків", — прокоментував чутки про стосунки Ярославський.

Також він наголосив, що за його досвідом, стосунки на роботі ніколи ні до чого доброго не приводять.

"До речі, ті люди, які на роботі заводять стосунки, це впливає, з часом, не добре на роботу. Можливо, є і інші випадки, я ж не претендую 100% так. У моєму житті так спрацювало, інтим на роботі і я дуже радий, що ми друзі".

Також Ярославський зізнався, що може спокійно собі дозволити поцілунки з Ольгою Мартиновською, ба більше, вони навіть можуть спати в одному ліжку.

"Ми серйозно дуже близькі. Коли ми їздили на закордонні вечері, ми спали в одній кроваті. Мені нормально. Єдине, що ми можемо прокинутись разом в одній кроваті, воно так схоже, я можу нормально її поцілувати, просто, в губи, і це нормально. Без ніякого підтексту", — додав шеф-кухар.

Ярославський також зізнався, що неодноразово думав про стосунки з Олею, аналізував, однак, які саме думки приходили йому в голову так і не розповів.

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