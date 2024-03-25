Не Ярославський - Ольга Мартиновська розповіла, з ким зустрічається. Що відомо про нового обранця шеф-кухара

Ольга Мартиновська більше не приховує, що перебуває в стосунках. Вона також зізнається, що не встигає приділяти час особистому життю та роботі.

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34-річна шеф-кухар, відома, як суддя в кулінарному шоу "МастерШеф", Ольга Мартиновська вперше розповіла, що зустрічається з чоловіком і це не Володимир Ярославський з яким їй багато років приписують роман. Подробицями особистого життя вона поділилася в інтерв'ю виданню "Коротко про".

Зокрема, в інтерв’ю Мартиновська зізналася, що багато працює, тому намагається шукати баланс між особистим життям та роботою. Поки це їй дається складно. Шеф-кухар зізналася, що її обранець часто ображається, що в неї постійно немає часу.

"Звісно, мій партнер, відчуваючи себе десь на енному місці у списку моїх справ, теж думає про свого егоїста, хоче мати можливість бачити мене. Я пояснюю, що це тимчасово, правда, заспокоїти у мене не сильно виходить. Тому стосунки у нас увесь час на пороховій бочці", — відзначила Мартиновська.

Вона вперше навіть озвучила ім’я свого обранця. Виявляється його звати Руслан. Її обранець старший за неї. Був одружений. Зараз розлучений. Має дітей.

Ольга Мартиновська уточнила, що вже встигла познайомила обранця з донькою Вірою, однак поки не поспішає публічно афішувати їх стосунки. Виявляється, поки доньці складно прийняти, що у мами хтось є, тому поки між Вірою та Русланом напружені стосунки.

Варто відзначити, що раніше Ользі Мартиновській неодноразово приписували роман з 44-річним шеф-кухарем, співвласником ресторану "Lucky", бренд-шефом магазину "Good Wine", а також суддею проєкту "МастерШеф Україна" Володимиром Ярославським. Однак, як вони обоє стверджують це не правда. Вони просто гарні друзі і не приховують цього. Одного разу Володимир Ярославський навіть відверто зізнався, чим був у нього інтим з Ольгою Мартиновською.

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Варто відзначити, що ще на початку березня в інтерв’ю Славі Дьоміну Ольга Манойлова також розповідала про свого обранця.

"Ми в процесі побудови цих стосунків. Дуже довго. Тому що люди дорослі не даремно кажуть, чим далі, тим складніше. У тебе вже є невдалі досвіди, ти фільтруєш, ти вже сформований, знаєш що хочеш, що не хочеш, ти вже не гнучкий для того, щоб підминатися під когось. І ось, тепер проблема трохи в цьому, тому що перебуваючи сама, я дуже звикла до мого, ось цього життя холостячки, що тепер аби вкластися в ці стосунки, зокрема часом, я елементарно не можу зменеджерити час", — тоді так прокоментувала особисте життя Мартиновська.

У цьому ж інтерв’ю Слава Дьомін натякнув, з ким у Ольги можуть бути стосунки.

"Я провів велике розслідування, плюс-мінус розумію хто це. Ти одного разу проговорилася, як ви познайомилися і я провів ціле розслідування. Ти сказала про те, що у тебе було відео з варениками і він написав коментар, і він з однієї професії, і це не Ярославський, а відповідно хтось інший. Він з однієї сфери з тобою, але не зовсім", — сказав Дьомін.

59:00 - Слава Дьомін про бойфренда Мартиновської

Фокус знайшов це відео і ймовірного коханого Ольги Мартиновської, на ім'я Руслан. Ним може бути відомий ресторатор Руслан Шибаєв.

Хто такий Руслан Шибаєв?

Руслану Шибаєву 52 роки. Він народився у місті Жовті води. Має військову освіту. Ще у 1994 році він отримав диплом Київського військово-повітряного училища.

Почав свою кар’єру працюючи вчителем. Згодом почав працювати барменом, офіціантом, потім менеджером. А в результаті став засновником ресторанів для політичного бомонда. У 2007 році Руслан Шабаєв відкрив своє перше кафе під назвою "Сім п’ятниць".

Зараз Руслан Шибаєв володіє "BEEF meat & wine", який відкрив у 2010 році. Також йому належать ресторани грузинської кухні Хінкальня, які були створені на місці кафе "Сім п’ятниць" і у 2011 році він відкрив винний бар White wine bar.

Крім цього, відомо, що Руслан Шибаєв був у списку засновників і співвласників мережі Пивна дума і закладу The Burger.

Нагадаємо, раніше ми писали, відома українська блогерка опинилася в реанімації з інсультом. Крім цього, Фокус писав, що Ріанна в очікуванні третьої дитини.