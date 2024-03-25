Акторка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон вперше показала обличчя свого бойфренда (відео)

Джозефіна Джексон вперше поділилася подробицями особистого життя і розповіла як її бойфренд ставиться до її роботи.

Related video

29-річна українська акторка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон (справжнє імʼя Юлія Сенюк) вперше розповіла про свого бойфренди. Акторка зізналася, що вже три роки перебуває в стосунках в інтервʼю Олексію Суханову.

Відомо, що обранця Юлії звати Руслан, він родом з Києва. Пара познайомилася в інтернеті. Деякий час Юлія та Руслан перебували у вільних стосунках, однак згодом акторка запропонувала зʼїхатися жити разом, на що бойфренди відповів згодою.

"У мене було не так багато стосунків. Але, колись я дуже сильно на цьому зациклювалася. А зараз я навіть не знаю коли це почалося, мені здається, що він знає краще ніж я. Його звати Руслан. Ми починали з вільних відносин, типу, коли ніхто, нікому, нічого не винен. Ми зустрічаємось, у нас є якісь стосунки близькі, ну і ми можемо так само паралельно бути з кимось іншим, але тим не менше у мене ні з ким іншим не було і у нього так само. Ми почали спілкуватися через інстаграм. Банально я йому просто щось відповіла в сторіс і ми почали спілкуватися. Я йому сказала про те, що я в Києві часто зупиняюся, бо тоді ще були вильоти, літаки літали, і багато вильотів були власне з Києва. І зі Льова до Києва, потрібно було переночувати в Києві і так само назад. Я йому про це сказала, що ми якщо що можемо зустрітися, коли я буду в Києві. І ми відповідно, один раз зустрілися таким чином, другий, третій… і десь протягом трьох-чотирьох місяців ми ось так вільно зустрічалися і потім мені захотілося чогось більшого і я сама йому запропонувала і він погодився. Мені хотілося, щоб ми почали жити разом. Я взяла ініціативу в свої руки і сказала давай жити разом",- зізналася акторка.

Джозефіна Джексон та її бойфренд

Джозефіна Джексон не приховувала від бойфренда, що знімається у фільмах для дорослих, тому розуміла, що йому могло бути не комфортно від цього. Щоб знайти порозуміння Джозефіна Джексон запропонувала бойфренду правила за якими вони почали жити.

Читайте також: "Довго хотіла": як Кемерон Діас відчуває себе після народження сина

"І звичайно я розумію, що через мою професію можливо йому буде не комфортно, тому я запропонувала певні правила. Типу, я буду зніматися менше, я буду зніматися з більш серйозними компаніями і більше часу я буду приділяти йому, тому що так загалом було б частіше коли б я їздила. А так я сиджу по 3-4 місяці тут і раз на тиждень я можу поїхати. І потім знову приїхати",- зізналася акторка.

Вона також дала зрозуміти, що бойфренди не проти її діяльності і не забороняє їй займатися, тим що вона робила до відносин з ним.

"Він не заробляє такі гроші, які заробляю я. Відповідно він не може мені компенсувати у разі, якщо він скаже, що окей, ми будемо разом, але якщо ти не будеш працювати ким ти працюєш. Він не може такого зробити, тому що він не може компенсувати той заробіток. Ми познайомилися при таких обставинах, я та хто я є, а він той хто він є, тому він не може мене змінювати зараз. Бо це означає, що це вже інша людина. А на рахунок заробітку, завжди є мотивація. Мені здається, що навпаки, це для нього є мотивацією заробляти більше і випередити мене",- уточнила дівчина.

Джозефіна Джексон та її бойфренд

Вона також зізналася, що поки вони з Русланом не планують дітей. Вона взагалі не впевнена, що хоче народжувати дитину в тих умовах, які є зараз в країні.

"Поки що ми не плануємо. І взагалі, я не те щоб childfree, але зараз мені здається, що народжувати дитину, це таке велике випробування в нашому світі. Типу війни, оце все, хвороби, оці всі речі, нестабільність. Я не знаю, чи я б хотіла, щоб моя дитина народжувалась тут.",- резюмувала акторка.

Нагадаємо, раніше ми писали, Ребел Вілсон розповіла, що Саша Барон Коен подає на неї до суду через мемуари.

Крім цього, Фокус писав, Розі Гантінгтон-Вайтлі з Джейсоном Стетхемом насолоджуються розкішним відпочинком в Італії.