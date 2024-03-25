Актриса фильмов для взрослых Джозефина Джексон впервые показала лицо своего бойфренда (видео)

Джозефина Джексон впервые поделилась подробностями личной жизни и рассказала как ее бойфренд относится к ее работе.

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29-летняя украинская актриса фильмов для взрослых Джозефина Джексон (настоящее имя Юлия Сенюк) впервые рассказала о своем бойфренде. Актриса призналась, что уже три года находится в отношениях в интервью Алексею Суханову.

Известно, что избранника Юлии зовут Руслан, он родом из Киева. Пара познакомилась в интернете. Некоторое время Юлия и Руслан находились в свободных отношениях, однако впоследствии актриса предложила съехаться жить вместе, на что бойфренд ответил согласием.

"У меня было не так много отношений. Но, когда-то я очень сильно на этом зацикливалась. А сейчас я даже не знаю когда это началось, мне кажется, что он знает лучше чем я. Его зовут Руслан. Мы начинали со свободных отношений, типа, когда никто, никому, ничего не должен. Мы встречаемся, у нас есть какие-то отношения близкие, ну и мы можем так же параллельно быть с кем-то другим, но тем не менее у меня ни с кем другим не было и у него так же. Мы начали общаться через инстаграм. Банально я ему просто что-то ответила в сторис и мы начали общаться. Я ему сказала о том, что я в Киеве часто останавливаюсь, потому что тогда еще были вылеты, самолеты летали, и много вылетов были собственно из Киева. И из Львова в Киев, нужно было переночевать в Киеве и так же обратно. Я ему об этом сказала, что мы если что можем встретиться, когда я буду в Киеве. И мы соответственно, один раз встретились таким образом, второй, третий... и где-то в течение трех-четырех месяцев мы вот так свободно встречались и потом мне захотелось чего-то большего и я сама ему предложила и он согласился. Мне хотелось, чтобы мы начали жить вместе. Я взяла инициативу в свои руки и сказала давай жить вместе",- призналась актриса.

Джозефина Джексон и ее бойфренд

Джозефина Джексон не скрывала от бойфренда, что снимается в фильмах для взрослых, поэтому понимала, что ему могло быть не комфортно от этого. Чтобы найти понимание Джозефина Джексон предложила бойфренду правила по которым они начали жить.

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"И конечно я понимаю, что из-за моей профессии возможно ему будет не комфортно, поэтому я предложила определенные правила. Типа, я буду сниматься меньше, я буду сниматься с более серьезными компаниями и больше времени я буду уделять ему, потому что так в общем было бы чаще когда бы я ездила. А так я сижу по 3-4 месяца здесь и раз в неделю я могу поехать. И потом снова приехать",- призналась актриса.

Она также дала понять, что бойфренды не против ее деятельности и не запрещает ей заниматься, тем что она делала до отношений с ним.

"Он не зарабатывает такие деньги, которые зарабатываю я. Соответственно он не может мне компенсировать в случае, если он скажет, что окей, мы будем вместе, но если ты не будешь работать кем ты работаешь. Он не может такого сделать, потому что он не может компенсировать тот заработок. Мы познакомились при таких обстоятельствах, я та кто я есть, а он тот кто он есть, поэтому он не может меня менять сейчас. Потому что это означает, что это уже другой человек. А на счет заработка, всегда есть мотивация. Мне кажется, что наоборот, это для него является мотивацией зарабатывать больше и опередить меня",- уточнила девушка.

Джозефина Джексон и ее бойфренд

Она также призналась, что пока они с Русланом не планируют детей. Она вообще не уверена, что хочет рожать ребенка в тех условиях, которые есть сейчас в стране.

"Пока что мы не планируем. И вообще, я не то чтобы childfree, но сейчас мне кажется, что рожать ребенка, это такое большое испытание в нашем мире. Типа войны, это все, болезни, эти все вещи, нестабильность. Я не знаю, хотела бы я, чтобы мой ребенок рождался здесь.", — резюмировала актриса.

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