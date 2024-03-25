Ребел Уилсон рассказала, что Саша Барон Коэн подает на нее в суд из-за мемуаров

Актриса называет коллегу в своей книге "засранцем" и рассказывает о его неподобающем поведении на съемках. Теперь звезда "Бората" хочет подать на нее в суд.

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Ребел Уилсон раскрыла, что шоумен Саша Барон Коэн — именно тот "засранец", о котором она рассказывает в своих новых взрывных мемуарах. Ранее она упоминала, что некая "звезда" подает на нее в суд из-за книги. Об этом пишет Daily Mail.

44-летняя австралийская актриса первоначально заявила, что ей грозит судебный иск после того, как она посвятила целую главу мемуаров "Rebel Rising" тяжелому опыту работы с неназванным бывшим коллегой.

А теперь Ребел Уилсон назвала его имя. Оказалось, что скандальным коллегой был британский актер и комик Саша Барон Коэн. Ребел и Саша вместе снимались в комедийном боевике "Братья из Гримсби" 2016 года.

Трейлер фильма "Братья из Гримсби"

В воскресенье в Instagram она написала: "Меня не заставят замолчать дорогие юристы или кризис-менеджеры по связям с общественностью. Придурок, о котором я говорю в одной главе моей книги, — это Саша Барон Коэн".

Сообщение появилось всего через два дня после того, как звезда заявила, что знаменитость, с которой она когда-то работала, угрожал ей из-за публикации мемуаров.

"Я написала о нем в своей книге. Теперь этот ублюдок пытается мне угрожать. Он нанял кризисного PR-менеджера и юристов. Он пытается помешать прессе писать о моей книге. Но книга выйдет, и вы все узнаете правду", — заявила Ребел.

Фильм "Братья из Гримсби" стал кассовым провалом, собрав в прокате 28 миллионов долларов, притом, что его бюджет составил 35 миллионов долларов. Фильм подвергся резкой критике и получил смешанные отзывы.

Напомним, Саша Барон Коэн прославился своими образами Али Джи и Бората. А также своими комедийными и сатирическими фильмами.

Но в последнее время он стал пробовать себя и в серьезном кино. Так, в 2019 году он появился в главной роли в сериале "Шпион". Комик сыграл израильского разведчика Эли Коэна, который долгое время работал под прикрытием в Дамаске.

Ребел Уилсон в последний раз снималась в 2022 году, в комедии "Выпускной класс". Сейчас она занята воспитанием ребенка и готовится к свадьбе со своей девушкой.