Ребел Уилсон вышла на публику с невестой (фото)

Уилсон и Агрума помолвлены с февраля 2023 года. Они воспитывают маленькую дочь, которую родила суррогатная мать.

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Австралийская актриса Ребел Уилсон присоединилась к своей невесте Рамоне Агруме на ужине The Hallman перед вручением премии "Оскар" в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана была в роскошном черном комбинезоне, который подчеркивал ее формы. Ребел дополнила образ кремовым блейзером, который она накинула на плечи, и носила расшитую бисером сумку Valentino.

Тем временем Агрума, которая объявила о помолвке с актрисой в феврале 2023 года, привлекла внимание в ярком синем платье.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума Фото: Getty Images

Образ демонстрировал морской принт. Рамона добавила к луку ярко-красную кожаную сумочку.

Это произошло после того, как Ребел назвала свою невесту и их дочь, 15-месячную Ройс, "лучшим подарком за всю историю", когда она праздновала свой 44-й день рождения.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума с друзьями Фото: Getty Images

Звезда комедийных картин написала: "С 44-м днем рождения! Я получила лучший подарок — здорового ребенка, здоровые отношения и карьеру, которая постоянно бросает мне вызов (постановка нового фильма, написание книги, продюсирование и актерская работа), а также столько замечательных друзей и поклонников, которые вдохновляют меня продолжать! Люблю вас всех".

Ребел Уилсон

Напомним, Ребел Уилсон показала, как они с Рамоной Агрумой выбирали обручальные кольца.

Также Фокус писал о появлении Ребел Уилсон и Рамоны Агрумы на мероприятии в Каннах.