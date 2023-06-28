Ребел Уилсон показала, как они с невестой выбирали обручальные кольца

Звездная пара выбрала кольца от роскошного ювелирного дома Tiffany & Co.

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43-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон поделилась снимками, на которых она и ее невеста, 39-летний дизайнер одежды Рамона Агрума, выбирают обручальные кольца от Tiffany & Co. Фотографиями трогательно момента знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.

"@tiffanyandco с самого начала была частью нашей уникальной истории любви!", — написала Уилсон в подписи к фотографиям, на которых мило обнималась с невестой.

В своих Instagram-историях звезда "Идеального голоса" также опубликовала несколько роликов, как девушки выбирали кольца. На первом Уилсон стоит перед зеркалом, демонстрируя обручальное кольцо в магазине Tiffany and Co. Хотя остается неизвестным, в каком магазине ювелирного дома пара выбирала обручальные кольца, Уилсон написала, что знаменательный момент произошел в феврале 2023 года.

Ребел Уилсон Фото: Instagram @rebelwilson

Второе и третье видео предоставили более подробное представление об обручальном кольце знаменитой актрисы, поскольку она и Агрума находились в зоне ожидания магазина Tiffany and Co. Уилсон также поделилась двумя фотографиями, на которых она улыбается в камеру и держит в руках небесно-голубую коробку.

Ребел Уилсон Фото: Instagram @rebelwilson Кольцо Tiffany and Co. Фото: Instagram @rebelwilson

Рамона Агрума опубликовала те же фотографии в отдельном посте в своем Instagram-аккаунте.

"Нам нравится запирать нашу любовь с @Tiffanyandco. #TiffanyandCo #LockedwithLove #TiffanyPartner", — подписала публикацию основательница и дизайнер компании по производству экологически чистой одежды Lemon Ve Limon.

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Напомним, Ребел Уилсон резко сделала каминг-аут и призналась, что ей всегда нужна была диснеевская принцесса. Избранницей актрисы стала дизайнер Рамона Агрума. В феврале этого года влюбленные обручились.

В начале ноября 2022 стало известно, что Ребел Уилсон впервые стала мамой, воспользовавшись услугами суррогатного материнства.

Также Фокус писал, что семье избранницы Ребел Уилсон трудно принять однополые отношения.